Spennende lunsjgalopp fra Sverige

Per Anders Gråberg er aktuell i dagens lunsjgalopp. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det blir galopp fra Gøteborg i lunsjen denne søndagen, og V4-1 starter kl.12.45. Åmål byr så på en helt strålende V75-jackpot, og det ligger altså over 1,5 millioner ekstra i sjuerpotten. V75-1 begynner kl.15.50. Som om ikke dette var nok så blir det også JACKPOT fra Sørlandet, og her ligger det 576 426 ekstra i sekserpotten. V65-1 er i gang kl.18.15.

V5-fest på Jägersro 25. juli!

Birger og Morten byr på følgende til løpene i Gøteborg:

I en vrien V4-omgang i Gøteborg søndag, går vi hardt ut i V4-1. Jan Bjørdal tar turen med fjorårets Derbyvinner High as a Kite, og hun bærer markert toppvekt. I Oslo Cup for et par uker ble hun bortvist fra start, og det gjør oss litt betenkte. I tillegg har vi respekt for 6 Speciale di Giorno, Oaks-vinner på Øvrevoll i fjor. Hun slo topphester på denne dagen i Gøteborg i fjor, og for oss blir hun en knepen favoritt.

I de tre øvrige avdelingene er det uhyre åpent. Vi går aller bredest i V4-3, hvor vi dekker helt ut på de to største bongene. Det kan bli en riktig fin utbetaling i V4, selv om vår duo skulle holde i V4-1.

V5-spillet starter vanskelig, men mot slutten blir det enklere, og i finalen tror vi 2 Jessy's Wonder vinner det siste av to hekkeløp. Han var nær ved å vinne Norsk Derby i fjor, og treneren er full av lovord. I det andre hekkeløpet, i V5-4, er 5 Moss Cloud og 4 Moss Cloud erfarne og solide konkurrenter. Det kan komme godt med over den kraftkrevende distansen 4800 meter.

