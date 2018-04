Spennende lunsjomgang på galoppen

Elione Chaves er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger SVALSRØD_hesteguiden.com

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi er kommet godt i gang med en ny spennende uke, og det er liten tvil om hvor de store høydepunktene kommer denne uken. Lørdag er det nemlig GULLJACKPOT i V75-spillet på Bjerke, og det betyr enkelt å greit DOBBEL SJUERPOTT! Av andre høydepunkter vil vi nevne at det torsdag er dobbel V64-jackpot til Örebro med 1,5 millioner ekstra, mens det søndag er V75-jackpot til Årjäng med 3,5 millioner ekstra.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som tar mye av oppmerksomheten med deres flotte V76-stevne, men vi gleder oss også MYE til det som skjer i lunsjen. Her blir det nemlig både V4 + V5 på galoppen, og våre eksperter har gullkornene klare!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Birger Christensen, og Morten Olsen byr på følgende til dagens lunsj:

Noen løp i onsdagens lunsj virker oversiktlige, men en overraskelse eller to tror vi fort det kan det fort bli.

V4-3, og V4-4 er samtidig V5-2, og V5-3. Dette er to maidenløp for treåringer som ikke har vunnet løp tidligere. Her tror vi 8 Flamingo Dancer, og 2 White Spot blir favoritter. Førstnevnte var sterk toer for en uke siden bak en solid vinner, mens White Spot avsluttet fjoråret med en flott annenplass. Utganger er det greit at de er, men debutantene 9 Little Lady i V4-3, og 7 Back Door Man i V4-4 får gode ord av trenerne.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V5-4 imponerte 3 Repeat Offender, og 2 Glorias Express med solide seire for en uke siden. Vi blir ikke overrasket om en av disse blir den første firbente med to galoppseire i 2018.