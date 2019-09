Spennende V4-lunsj fra Sverige

Kristian Malmin er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi går inn i den største uken for de som har eier en unghest i NORGE, og til helgen venter altså en helt fantastisk STORLØPSWEEKEND med det beste vi har av 3 og 4-åringer. Derby og Kriterium skal kjøres, og vi skal gjennom en rekke storløp med gedigne pengepremier. Her blir det enorm sport, og også et gedigent spill!

Vi begynner dog litt "forsiktig" mandag, men spillmessig er likevel denne dagen HØYINTERESSANT! Allerede kl.12.20 skal vi til grensebanen Årjäng hvor det venter en V4-lunsj. Deretter blir det V65 på Leangen, og det til fast tid kl.18.55. Det store høydepunktet denne mandagen skjer i Sverige, og i kveldens V64-omgang er det DOBBEL JACKPOT MED HELE 1 635 321 ekstra i sekserpotten. Mantorp står for løpene, og moror begynner som vanlig kl.19.30.

Årjäng byr på en åpen, og svært spennende lunsjomgang mandag. Dette er en omgang med et gedigent potensial, og hvor favorittene fort er i trøbbel! Våre bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 10 Joe Comet – Gikk et par gode løp direkte etter den kom inn på stallen til Anderssen/Malmin, mens den nå sist ikke var helt på topp. Har fått seg en pust i bakken etter det løpet, og det skal bli spennende å se den igjen etter en liten pause. Er mer enn god nok i omgivelser som dette, og vi liker det at den virker til å gå under radaren. SE OPP! PS. 8 Ready To Roll – Er en traver vi liker skarpt, og det er nok snakk om feltes beste hest. Vi har dog likt mindre disse galoppene på slutten, og vi kjøper den ikke som storfavoritt.

V4-2 : 3 Fred’s Lucky Day – Denne er ikke så verst, og den er dessuten noe bedre enn raden. Dukker her opp i et mildt sagt jevnt løp uten noen stjerner, og motstandsmessig kan den nesten ikke få en billigere oppgave enn dette. Er dessuten kuskeplusset med Per Nilsson, og fra et fint spor må den være aktuell. Vår knepne favoritt i et ellers vidåpent oppgjør.

V4-3 : 9 Conrads Wilhelm – Spurtet fint i tøffe omgivelser sist, og den holder sin flotte form. Har denne mandagen en svært fin oppgave foran seg, og sporet passer den helt perfekt. Blir det bare litt tempo så er denne TUNG tilslutt, og vår klare feeling er at det nå kommer en seier. Er en smellfrekk banker for de som ønsker å gå tynt!

V4-4 : 14 Tornado Gel – Har kun gått 21 løp, og har vært sparsomt startet. Kommer nå ut etter en liten pause, den har skiftet trener siden sist, og den skal passes mot en ikke så altfor tøff motstand. Avslørte bra kapasitet ved flere anledninger i fjor, og finner den tilbake til de taktene så er den mer enn god nok her. Prøves som et mulig sjokk i et ellers ganske jevnt løp.