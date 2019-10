Spennende V4-lunsj fra Sverige

Jorma Kontio er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

På Solvalla om søndagen venter en internasjonal V75-omgang med semifinaler til Breeders'. Her kan du vinne 6 millioner!



Når det gjelder dagen i dag så er det Rättvik som er først ut med en spennende V4-omgang kl.12.20. Leangen står så for kveldens V65-omgang, og som vanlig sparkes moroa fra Trondheim i gang kl.18.55. Halmstad avrunder deretter mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Rättvik innleder uken med en meget fin V4-omgang til lunsj. Vi skal prøve å felle de største favorittene, og jakter en solid opptur direkte denne uken. Et par virkelig spennende objekter er jobbet frem, og vi anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V4-1 : 5 Infinite Knight – Småskummelt hoppeløp innleder mandagens V4-lunsj, og vi blir ikke overrasket om det skreller til her. Hesten vi plasserer først får nok en del tilhengere i totoen, og det er også riktig. Stod tøft inne i et Diamantstoet-forsøk sist, fikk ikke sjansen før det var for sent, og kom til mål med krefter igjen. Er nå billigere ute, og den har en fin sjanse her om den leverer på sitt beste.

V4-2 : 9 Gordon Mearas – Vinner normalt et løp som dette fra dødens om den leverer på topp. Var syk sist, og innsatsen der kan man bare se bort fra. Er ordentlig grunnkapabel, den er nesten på kronen riktig inne i dette løpet, og Svante Båth har nok ikke plukket ut denne perfekte oppgaven uten grunn. Står dessuten i et bra spor på tillegget, og den burde komme seg fint avgårde. SPILLES!

V4-3 : 7 Beauty Super Nova – Spurtet klart bra etter et passivt opplegg nest sist, mens den kom strålende tilbake etter en grov startgalopp sist. Virker å utvikle seg fint for tiden, og en seier er nok rett rundt hjørnet. Springsporet burde passe perfekt, og havner den bare riktig på det, ja, da duger den i billige omgivelser som dette. Skreller?

V4-4 : 3 Caesar’s Dream – Gikk helt greit i debuten for NY trener sist, og denne er fakta ikke så verst. Kan fort være forbedret til mandagens lunsjløp, og fra eventuelt tidlig tet trenger den ikke å bli veldig enkel å plukke ned. Jorma Kontio er vi klart inne på at vil passe perfekt på en hest som dette, og vi setter den frekt først i en finale hvor det er et klart skille på de beste kontra de nest beste.