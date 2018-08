Spennende V4-lunsj i Sverige

John Østman er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Boden er først ut denne torsdagen, og kl.12.20 venter en åpen V4-lunsj fra den banen. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-1 kl.13.40. Klampenborg står for galoppen denne dagen, og her blir det både V4 + V5. Løpene på Klampenborg starter kl.17.15. Det store høydepunktet torsdag skjer på Bjerke hvor SOMMER BONANZAEN fortsetter. En strålende V75-omgang venter, og V75-1 starter kl.19.30.



Lerum med fulltreffer i V4-lunsjen 20. august

Det ble ikke helt lettløst i lunsjen til Vaggeryd denne mandagen, og ingen av favorittene vant. Vår største bong på Eksperten (fire andeler a Kr.500) var uten banker, og prikket fire riktige. Utbetalingen ble fine Kr.9 163,-. J.J. (3-valg) var en herlig DD-banker, og vårt minste DD-forslag til Kr.180 betalte ut Kr.967,-. Følgende info ble servert på J.J.:

V4-4 : 2 J.J. – Er i en helt fantastisk form, og snart må vel det komme en seier? Den spurtet strålende, og gikk helpigg i mål mot tøff motstand tredje sist. Fullførte solid i et løp det ble feil i nest sist. Da også i veldig tøffe omgivelser. Nå sist var den god etter en drøy reise. Her er den endelig helt riktig ute, distansen er den riktige, og uten tull på veien tror vi på en topp mulighet. Bankes HELFREKT I DD-SPILLET!

Lerum med sterke V65-tips i Harstad 18. august!

Vi liker disse kjøringene lørdagskveld, for da får man ofte litt ekstra godt betalt på objektene. I Harstad denne kvelden ble det fullklaff på en REKKE BONGER på Eksperten, og samtlige bonger fra kr 864 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200) satt som spikret. Utbetalingen på bongen til kr 864 ble meget fine 5 945 kr.



Boden står for dagens V4-lunsj, og dette er en av våre store favorittbaner i Sverige. Her er det nemlig nesten alltid bra potensial i omgangene, og det pleier ofte å smelle litt. Dagens omgang er intet unntak, og dette er en omgang med et meget bra potensial. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 9 Caligula F. – Innledningsløpet er åpent, og her er det flere aktuelle objekter. Draget som vi landet på hadde 4,5% av innsatsene på seg når tipset ble lagt ut, og det er for lite. Kom ut sist etter en lengre pause, den så ordentlig fin ut, og ble tilslutt sittende bom fast med krefter igjen. Den blå hetten satt trygt på hodet, og det var en ubrukt hest som passerte mål. Gjør seg ikke bort her om den er ytterligere forbedret… OBS!

V4-2 : 4 Järvsögrej – Er BETYDELIG bedre enn raden, og kommer denne bare seg rundt uten noe tull, ja, da dukker den opp på foto. Gikk et helt enormt løp etter en grov startgalopp sist, og den kom rett og slett voldsomt sterkt tilbake i kulissene. Motstanden skremmer ikke, og den må bare prøves.

V4-3 : 3 Judgetrouble – Her blir naturligvis 11 Master Blaster TUNGT betrodd. Jakter stolpe i programmet, og den har imponert. Dog vil vi varsle litt for en annen hest som utvikler seg fint. Judgetrouble stod likt med storfavoritten sist, fikk sene luker, og hadde nok litt krefter igjen. Trenger ikke å bli veldig enkel å fange når den nå er 20m billigere ute…

V4-4 : 7 Sannu Mustang – Plasseres først. Står med fem seire på fem forsøk, og dette er en OK hoppe. Imponerte dog ikke veldig sist, og vi er fakta litt usikker på hvor bra den er. Kan naturligvis få gratis tet, og da skal det en OK hest til for å plukke den ned. Nå skal den dog ut fra Finland, den er veldig fersk, og vi vil gjerne se den i Boden en gang før vi går all in. Motivert, men…