Spennende V4-lunsj med en luring fra Norge

Rappnor og kusk Lene Søyseth. Tirsdag kommer de ut i V4-1. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Undertegnedes MINSTE V75-bong på Kr.240 fikk 6-riktige i lørdagens V75-omgang, og det var bankeren Emir La Brousse som "felte" oss. Utbetalingen på den minste V75-bongen ble Kr.1 953,-. I V4-spillet på samme bane ble det fullklaff for den minste bongen på Kr.216, og her kunne man hente ut meget fine Kr.4 546,-. Vårt lille DD-forslag på seks rekker med en innsats på totalt Kr.180 gav en odds på helt spinnville 114,30, og betalte ut Kr.3 429,-. SUPERSJOKKET Tao Elda (8-valg/2%) var med på kun to hester på den minste V75-bongen! Storskrellen Crimson Pirate (8-valg) ranket vi som et 3-valg bak bankeren vår, Emir La Brousse.



Følgende info ble servert på Tao Elda:

V75-6: 2 Tao Elda – Er en klar OBS-hest for oss. Glem ikke at dette var en av våre bedre hopper i 2015, og den vant blant annet en finale på Bjerke til brakodds i lukene. Stod så omtrent stille i hele 2016 + 2017, og den er derfor ekstremt billig inne grunnlaget. I comebacket nest sist var den tung, men den gikk en sterk siste 800m, og vi hadde 24,1/800m på klokken. Var enda bedre i monte sist, og dette er en hoppe på riktig vei. Kan stelle i stand med en superskrell med flyt! OBS!

Vår minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.659 i lunsjen på mandag. Wasa Warrior var dessuten en fin DD-banker. Når det gjelder dagens lunsjomgang så håper vi på større utbetaling, og vi jakter med flere luringer. Sjekk ut følgende til Östersund:



V4-1 : 6 Rappnor – Må bare prøves i et innledningsløp som blir bredt gardert av salen. Har nå gjort to løp etter pause, og vi likte den meget godt sist. Spurtet da strålende via femtesporet mot oppløpet, og den hadde vunnet det løpet med en litt mer offensiv styring. Bør være ytterligere forbedret til denne starten, og klaffer det bare for kusken så skal sjansene være bunnsolide. SPILLES!

V4-2 : 4 Break On Through – Så vi i prøveløpet, og det var en fin hest som gikk 19,7 på en ikke optimal bane. Kan nok helt sikkert en 17-tid på denne distansen, og mot en veldig overkommelig gjeng skal mulighetene være gode. Settes først, men vi tør ikke å banke før vi får sett den i noen løp.

V4-3 : 2 Joel Klipp – Feelingen her er at Jomar Blekkan vil dra hardt unna med 1 Gaardens Viktor. Bak denne sitter Joel Klipp, den får det sydd opp, og plukker ned hesten til Jomar den siste biten… Joel Klipp er jevnheten selv, den henger stortsett med i alle tempo, og dette er en helt riktig oppgave for vår ide. Slår til som en herlig frekkis?

V4-4 : 12 Glider Slider – Åpen finale. Draget som vi prøver oss med blir veldig lite spilt her, men glem ikke at vi snakker om feltes klart beste hest. Kom ut som et stort skrik sist, men skuffet, og den har fått en pause etter det løpet. Kan ikke få et finere løp når det gjelder motstand, sporet er perfekt, og Lindqvist opp er spennende. TAS MED PÅ ALT!