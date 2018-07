Spennende V4-lunsj med frekke objekter

Johan Untersteiner er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Bjerke er som vanlig først ut når vi starter opp med en ny uke, og det blir fransk lunsj med start kl.11.10. Deretter skal vi til Tingsryd i Sverige, og her begynner lunsjen kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen denne mandagen, og løpene fra Trondheim starter kl.18.55. Høydepunktet denne mandagen skjer i Sverige og Solänget hvor det er jackpot i V64-spillet. Hele 1 119 702 ligger ekstra i sekserpotten, og V64-1 begynner kl.19.30.



* Ellers er dette en uke som er spekket med høydepunkter. Tirsdag er det duket for en EKSTRA V75-omgang fra Sverige, og her skal blant annet Hugo Åbergs med en million til vinneren kjøres!

* Videre er det DOBBEL V76-JACKPOT på Bjerke onsdag, og det ligger altså over to millioner ekstra til fordeling i sjuerpotten.



* Øvrevoll vil ikke være noe dårligere, og også her er det DOBBEL-JACKPOT! Nå i V65-spillet, og i torsdagens omgang ligger det hele 732 277 ekstra i sekserpotten.

* Bjerke står for ukens hovedomgang innen V75-spillet, og på lørdag kan du altså vinne hele 13 millioner kroner.



Undertegnede serverte igjen sterke tips til hjemmebanen Sørlandet søndag. Intrepid Ibex var et 7-valg når tipset ble lagt ut, men superinfo ble gitt, og på den lille bongen stod den alene. Eikfaksen (2-valg) var en annen deilig tipsener. Den lille bongen på Kr.216 betalte ut Kr.975,-. I Sverige ble Digital Circle (4-valg) servert som en godbit i DD-2, og DD ble ranket ut på en rekke til Åmål. Oddsen: 10,39. Nå tar vi nye tak, og til Tingsryd skal vi til lukene med følgende:



V4-1 : 8 Zeit Holtz – Føk til tet fra spor åtte bak bilen sist, men var under pari for dagen, og trakk seg mye på oppløpet. Gangen før var den veldig god, og da travet den altså 13,0/1640ma… Kommer til å fly fort på denne sprinten, og er den som nest sist, ja, da kan den fort vise frem en 12-tid. Det burde vel rekke?

V4-2 : 10 Chinaman – Nytt halvåpent oppgjør som ikke trenger å være helt lettløst. Hesten vi prøver oss med er kun 3-år, den har blitt matchet mot ganske gode hester, og gjort helt OK løp. Fullførte veldig fint med litt krefter igjen nest sist, mens det ble feil for den sist. Kan overraske med tempo!

V4-3 : 9 Twin Peaks – Er fakta en veldig bra hest i grunnlaget, og det skal bli spennende å se den etter at den fikk en blåser i kroppen sist. Fullførte da godkjent mot tøff motstand etter avbrekket, og Ken Ecce var fornøyd med den. Med tempo er den SYLVASS, og den duger normalt veldig godt i omgivelser som dette!

V4-4 : 4 Enclave – Hadde vi solid tro på sist, men da ble det tidlig galopp, og den tapte MYE. Gjorde et svett løp etterpå, og var den moralske vinneren. Nest sist var den enormt bra til seier etter hinder på veien. Her burde den jogge til tet, og siden er vel dette løpet over? VI TROR HARDT!