Spennende V4-omgang med et solid potensial

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Östersund er først ut denne mandagen, og da skal det dreie seg om en spennende V4-lunsj med start kl.12.20. Deretter byr Leangen på en svært fyldig kveldsmeny, og her blir det både V4/V65/V5. V65-omgangen er i gang kl.18.55. Det klare høydepunktet denne mandagen skjer i Halmstad hvor det er JACKPOT i V64-spillet. Kr.579 316 ligger ekstra i sekserpotten, og moroa her starter kl.19.30.



Det ble fullklaff i V4-spillet til Eskilstuna søndag, og på Eksperten fikk vi inn fem bonger. Disse kostet fra Kr.980 (fire andeler a Kr.250) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500), og betalte ut Kr.5 150 hver seg. Nå tar vi nye tak, og til dagens SVÆRT SPENNENDE LUNSJOMGANG byr vi på følgende:



V4-1 : 3 Norrlands Scott – Vant hele seks løp i fjor, men har enda ikke fått vinne i år. Vær dog OBS på at formen virker å være på riktig vei (avsluttet bra etter galopp sist), og at den elsker denne tiden på året. I fjor vant den tre løp på nettopp denne tiden, og med tanke på at den varslet form sist er i hvertfall vi på vakt. Er dessuten kjapp i vei, og fra et nydelig spor bak bilen kjører nok Östman til direkte. Dette frekke objektet MÅ MED PÅ ALT!

V4-2 : 3 Katinka – Blir nok mer spilt, men når vi la ut dette tipset hadde den 4% av innsatsene på seg. Akkurat det er helt galskap. Dette er nemlig en ordentlig formbombe, og den har varslet vinnerform de siste gangene. Hadde ikke taktskifte etter sene luker nest sist, men var ikke tom over mål, og vi likte det vi fikk se. Nå sist ble den sittende bom fast på Solvalla, og den varslet igjen form. Er OK fra start, den har trukket et perfekt spor, og denne SKAL MED PÅ ALT!

V4-3 : 5 Missya Degato – Har vært meget bra etter pause, og dette er en hoppe under utvikling. Den var bunnsolid etter å ha gjort all jobb selv nest sist, mens den spurtet sterkt etter hinder på veien sist (12 s 800m). Kom til mål med krefter igjen, og den fikk et pluss i kanten av oss. Møter på en overkommelig gjeng, og leverer den som de to siste gangene må mulighetene være store.

V4-4 : 8 Viktor Barsk (denne ble strøket mandag) – Er en ordentlig formbombe som skal passes i en jevn finale. Den fullførte solid sist, mens den nest sist spurtet voldsomt til seier (10,6 s 800m). Sporet nå trekker ned, men klaffer det bare litt på veien så skal den være med å kjempe om det igjen. Settes knepent først i et løp hvor vi bruker litt hester.