Spennende V4-omgang med norske sjanser i monteløpet

Quality Q.C. og Christina A. Hande. Lørdag kommer de ut i V4-4. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den gedigne V75-omgangen braker løs kl.1620 skal vi gjennom en V4-omgang med start kl.14.45. Omgangen som venter er klart spennende, og det finnes flere løp hvor det kan skrelle til.



Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 2 Cantab G.T. – Monteløpet er ganske jevnt, og her skal vi ha med en del hester. Det som kan være draget her er montedebutanten Cantab G.T. Dette er nemlig ingen dum traver, og den står veldig riktig inne i dette monteløpet. Vi tviler også på om Arild Eggen hadde dradd den til Sverige i denne stilarten om den ikke har vær OK i jobb under sal. PASSES! PS. 3 Quality Q.C. – Var en stor HIT under sal i fjor, og gjør nå en spennende start etter et lengre avbrekk. Er den beste hesten, men trenger løp før formen er der?

V4-2 : 4 AD Hoc – Vant enkelt fra dødens etter en ganske jevn 15-fart sist, og det er snakk om en skikkelig tøffing med bra innstilling. Nå er den noe hardere ute, men den er veldig bra selv, og vi blir alt annet enn overrasket om den går en 14-tid. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 13 M.T.Lara Croft – VIDÅPENT hoppeløp med 100 000 til vinneren. Her er det en del gode hester med, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi prøver oss med var helt strålende i Finland sist. Havnet utvendig leder ca 1300m fra mål, og passeringstidene var 08,5/13. Fullførte glimrende, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Kan runde til seier om det bare klaffer litt på veien. OBS!

V4-4 : 10 Hakon Von Haithabu – Har stolpe i programmet, og det trenger opplagt ikke å stoppe der. Debuterte for Robert Bergh sist, og den vant veldig lett med mye krefter igjen. Distansen nå burde passe den bedre, motstanden er med få unntak billig, og kusken er i storform (vunnet 3 av 5 i år). Her er vi veldig inne på at det kommer en ny seier, og kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!