Steinseth kommer med ambisjoner

En svært innholdsrik uke venter for vi som elsker å spille på hester, og her er det virkelig mye å glede seg til. Onsdag knaller Bjerke til med SUPERONSDAG, og her fordeles 695 351 til alle med riktig V76-rekke. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Leangen. Dette er Leirvåg's store favorittbane, og her kan man glede seg til tipsene fra en av de som kjenner Leangen best. Som om ikke dette var nok så er det i tillegg en EKSTRA V75-OMGANG på Solvalla søndag, og her skal man blant annet kjøre Svenskt Travkriterium.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bollnäs som er først ut med sitt V4-spill kl.12.20. Deretter skal vi til Skien, og Klosterskogen hvor V65-1 begynner kl.18.55. Mantorp er sist ut, og her er det JACKPOT i dagens V64-omgang. En knapp million ligger ekstra i sekserpotten, og her begynner V64-1 kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Favorittene virker veldig sterke i dagens lunsjomgang, og det vil derfor overraske oss mye om dette gir en høy utbetaling. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 2 Spikfaks – Konkurrerer mot seg selv her, og feilfritt er det ikke snakk om saken. Den var helt enormt bra til seier på 25,2/2100ma nest sist, og da møtte den også MYE bedre hester enn hva den gjør nå. Sist reiste den i galopp på startsiden, men da kjørte Tone Bronken, og det løpet velger vi å sette en tykk strek over. Har startet en gang i Sverige tidligere, også da på Bollnäs, og kom da alene til mål. Dette er en motivert storfavoritt som vinner om alt går riktig for seg.

V4-2 : 1 Alexander U.R. – Debuterte for sin nye trener sist, og den varslet vinnerform direkte. Kom i en voldsom fart via fjerdesporet mot siste sving, og feilet som «klar» inn på oppløpet. Hadde gått ca 13,6/2160mv uten den galoppen. Er over middels fra start, og feelingen sier tet og slutt. MÅ BARE SPILLES!

V4-3 : 9 Eldvin – Trives utrolig godt sammen med Linda Forsberg, og den pleier å gjøre sitt beste hver gang for henne. Feilet riktignok sist, men var da knalltøft ute mot Månprinsen AM/Odin Tabac med flere. Nå er den motstandsmessig svært billig ute, og stemmer bare aksjonen fra start til mål, ja, da tror vi ikke den taper et løp som dette. Motivert favoritt.

V4-4 : 1 Boyson Village – Fullførte klart bra fra rygg leder sist, og den virker å være på vei mot formen. Har en drømmeoppgave foran seg mandag, den er kjapp i vei, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Vi stoler dog ikke helt på stridsmoralen, og anbefaler derfor en bred gardering i dette løpet. Her tror vi fort at smellen kan komme…