Stor galoppsøndag på Jägersro

Wido Neuroth-trente Angel Love blir vår klare favoritt i V4-2 sammen med Jan Erik Neuroth på ryggen. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er som vanlig både galopp og trav på menyen når det er søndag. Jägersro galoppbane i Malmö er vertskap for galoppløpene i dag og det skal avvikles både V4 og V5. Deretter overtar travet med en feiende flott V75-omgang fra Halmstad, før Momarken byr på internasjonal V65 søndag kveld.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Jägersro Nettavisens galoppeksperter hadde en strålende oktober og innledet også november med flotte treffere torsdag.

Solid systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 1. november

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen til tross for at to førstevalg vant. Vårt V5-system med fire andeler a kr 750 fortsetter å fange gode gevinster. 15 749 kr ble utbetalingen nå.

Dobbel V5-utbetaling i V4 på Øvrevoll 1. november

Vi måtte dessverre opp på vårt største V4-forslag (innl.pris kr 1848 kr) for å fange dønn sistevalget 5 Princess Jessica i V4-1. Og grunnet strykning i V4-4, fikk vi to ganger V4 på dette forslaget og flotte 10 208 kr i utbetaling.

Solid V4-utbetaling på Bro Park onsdag 31. oktober

Med dobbeltbanker i V4-4 på hestene 1 Showy Shaun og nestfavoritten 10 Dapple (der sistnevnte vant), ble det flott klaff for våre galoppeksperters V4-forslag med innl. pris på kr 1 344 . Ingen favoritter vant og V4-utbetalingen landet på pene 8 038 kr.

Deilig systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 25. oktober

Det ble ikke lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen. Men på Eksperten og systemspillet med fire andeler a kr 750 ble det fulltreff. V5-utbetalingen landet på solide 11 146 kr.

Femsifret utbetaling for det største V4-forslaget 25. oktober

Heller ikke i V4-spillet ble det lettløst. 10. valget 8 King Curtis var den som bidro mest da denne vant V4-4. Nettavisens største V4-forslag med innl. pris kr 1 848, hadde dog alle i V4-4 og ble belønnet med flotte 11 069 kr i V4-utbetaling.

Bra suksess i V5 på Jägersro onsdag 24. oktober

Nettavisens 432-rekkers V5-forslag satt rett inn på Jägersro. V5-utbetalingen landet på hyggelige 2 478 kr.



Flotte gevinster på Bro Park søndag 21. oktober

Nettavisens galoppeksperter fortsetter å levere solide tips. Under V4-omgangen på Bro Park søndag, ble det fullklaff for V4-forslaget med innl.pris kr 936. V4-utbetalingen endte på flotte 6 721 kr.

Systemklaff i V5-spillet på Øvrevoll 17. oktober

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll onsdag. Ingen favoritter vant. Vårt V5-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog klokkerent og V5-utbetalingen landet på flotte 26 594 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 882. V4-utbetalingen stoppet på 3 192 kr.

Skrellsystem-klaff på Øvrevoll søndag 7. oktober

Våre galoppeksperter annonserte på forhånd at søndagens V4-omgang på Øvrevoll var vrien og det ble den den. Ingen favoritter vant. På Eksperten har vi de siste løpsdagene lagt ut såkalte skrellsystem, der forutsetningen går på utbetaling over kr 10 000. Søndag ble det klaff for dette (fire andeler a kr 499) og utbetalingen ble flotte 16 486 kr.

Det er meget flotte løp på Jägersro galopp i dag. Kriteriet og to storløp for den eldre eliten er høydepunktene.

Topp sjanse for Neuroth i V4-2

Nokså stor favoritt blir Wido Neuroth-trente 3 Angel Love i V4-2. Dette hoppeløpet har Neuroth de tre siste årene. Angel Love vant i fjor og var toer i 2016, og hun har fin form og står flott til. Vi bankerspiller på de to minste V4-forslagene, men tar med 4 Marta på de to største.

Trio gjør opp i V4-1?

Vi går også tynt i V4-1, hvor trioen 4 Funinthesand, 5 Momentum og 7 Eyes Wide Shut har best form. Et par andre har fin kapasitet, men formen har vært fraværende. Således spiller vi tre hester på samtlige V4-forslag i V4-1.

Mulig V5-banker fra Jacob Johansen

I V5 sparer vi også de fleste garderingene til de siste avdelingene. En banker på de minste bongene blir 4 Black Coffee i V5-1. Jacob Johansen har valgt ham foran gode 2 Hot Chocolate, og det pleier å være slik at Jacob stort sett velger rett. Nevnte Hot Chocolate blir med på de to største V5f-forslagene.

