Stor internasjonal lunsj på Øvrevoll onsdag

Reckless og rytter Alan Wallace vant på Øvrevoll 26. april og blir også Nettavisens klare favoritt i V4-4/DD-2 på Øvrevoll onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi nærmer oss en fantastisk travhelg. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund med blant annet Copenhagen Cup der Ferrari B.R. er det store norske håpet. Før den tid skal vi blant annet gjennom en onsdag som også denne onsdagen byr på galopp til lunsj og V76-trav fra Bjerke til kvelden. Denne onsdagen er det Øvrevoll som er vertskap for det internasjonale lunsjkonseptet og landets eneste galoppbane byr på både V4 og V5.

Det blir ganske sikkert noen store favoritter i lunsjen på Øvrevoll onsdag. Både 7 IKC Fiction i V4-3/V5-1 og 1 Favilla i V5-3 har tatt to enkle seire, og begge blir mye spilt. 1 Reckless i V4-4/DD-2/V5-2 svært lett i siste start, og motstanden er omtrent den samme og det er også den favoritten vi tror aller mest på. 1 Reckless bankerspilles på de to minste V4-forslagene, samt i DD-spillet, mens vi tar med et par garderinger i V5-spillet.

På travet snakker man om stolpe i raden, som betyr fem strake seire. Det skjer med jevne mellomrom, men på Øvrevoll er det uhyre sjelden. I løpet av hele fjoråret var Calcaterre den eneste hesten som klarte tre strake gevinster, og den omtalte stolpen har vi ikke fått på flere år. Om 7 IKC Fiction i V4-3/V5-1 eller 1 Favilla i V5-3 skulle vinne onsdag, tar de dermed tre strake. Da er det normalt ikke lenge før det dukker opp et nederlag og vi tyr til garderinger i begge de to løpene.

Dobbeltbanker i V5-4

I V5-4 satser vi på låset 2 Lillemann og 4 Silver Dalen. Lillemann var toer bak årets klareste vinner Duca di Como, en flott debut av Lillemann. Men Silver Dalen er en spennende debutant, som vi velger å gardere med.

