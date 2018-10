Store penger i lunsjgaloppen

Andreas Tapia Dalbark (som her vinner løp på Øvrevoll med Barny tidligere i sommer) rir Nettavisens DD-banker på Bro Parl onsdag. Foto: Morten Skifjeld: hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdag byr som vanlig på galopp til lunsj og V76 til kvelds. Denne onsdagen er det Sveriges storstue for galopp, Bro Park, som er vertskap og det er både V4 og V5 på menyen. Til kvelden er det som vanlig Bjerke travbane som står som arrangør av V76-løpene her hjemme.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Bro Park. Som vanlig er det spillestopp i V4 kl 12.20, mens V5-løpene som innledes i V4-4 har start kl 13.35. Nettavisens galoppeksperter har vært inne i en bra periode de siste ukene og onsdag ble det klaff for vårt skrellsystem på Eksperten.

Skrellsystem-klaff på Øvrevoll søndag 7. oktober

Våre galoppeksperter annonserte på forhånd at søndagens V4-omgang på Øvrevoll var vrien og det ble den den. Ingen favoritter vant. På Eksperten har vi de siste løpsdagene lagt ut såkalte skrellsystem, der forutsetningen går på utbetaling over kr 10 000. Søndag ble det klaff for dette (fire andeler a kr 499) og utbetalingen ble flotte 16 486 kr.

Solid V5-klaff på Gøteborg galoppbane søndag 30. september

Det ble en helt favorittfri V5-omgang på Gøteborg søndag, men Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 920) det traff også denne dagen. Flotte 11 991 kr ble det i utbetaling og to andelslag på Eksperten (fire andeler a kr 500) fikk ta del i den flotte gevinsten.

14 640 kr på største V4-forslaget på Klampenborg 29. september

Til tross for at to favoritter vant i V4-spillet på Klampenborg lørdag, ble det solid utbetaling. De to øvrige V4-avdelingene ble nemlig vunnet av store overraskelser. Nettavisens V4-forslag på med innl.pris kr 1 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 14 640 kr. På Eksperten ble det klaff for to andelslag, begge med fire andeler a kr 500.



Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. mai

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Flott V4-treff på Øvrevoll onsdag 26. mai

Også på Øvrevoll onsdag ble det bra klaff, da i V4-spillet. Her innfridde storfavoritten 5 Duca di Como som vår banker i V4-1. Det ble likevel langt fra lettløst. Nettavisens V4-forslag med innl.pris kr 1400 satt dog som støpt og betalte tilbake flotte 7 493 kr

Vi låser V4-4/V5-1

Det er en av årets største nøtter på Bro Park onsdag og både V4 og V5 er vrien. Det er i utgangspunktet åtte krevende løp.

Vårt håp på Bro Park onsdag ligger i V4-4/V5-1. Der satser vi på en trio, 4 True Elegance blir vår favoritt. Han spurtet bra sist, og 250 meter lenger er en klar fordel. Ligger en del bak fra start, men spurten kan rekke til seier. I en svært spennende DD-omgang blir 4 True Elegance vår banker.



Med på gardering i både V4-4 og V5-1 blir også stabile 11 Philiango er Den tredje vi tar med er 5 Holy Ghost. Treåringen gikk godt mot langt bedre hester, og med en liknende prestasjon kan det faktisk bli seier. Er langt ut i programmets rangering, men vi har god tro.

Tre hester også i V4-3

Ellers er det som nevnt krevende. På de flate kupongforslagene på Nettavisen, står vi også på en trio i V4-3. 1 House in Order blir vår favoritt, mens 9 Malakai og 5 My Adelia er våre to andre utvalgte.

