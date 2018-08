Storløpssøndag i Gøteborg

Ulrika Holmquist (som her vinner med Barny på Øvrevoll i juni i år) rir Nettavisens DD-banker på Gøteborg søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende søndag står for tur og som vanlig når det er søndager i sommerhalvåret, så innledes denne med galopp. Det er Gøteborg galoppbane som er vertskap denne søndagen og det er både V4 og V5 på menyen. Litt senere på ettermiddagen så er det klart for stor jackpotomgang i V75-spillet på Tingsryd. 3 015 201 SEK venter ekstra i sjuerpotten der. Til kvelden er det så klart for en feiende flott internasjonal V65-omgang på Momarken.

Gøteborg galopp har sin største dag for året søndag. Hovedløpet er Gøteborgs Stora Pris (V4-4/V5-1) med 150 000 til vinneren.

Det løpet er åpent, med Øvrevoll-kjenningen 8 Vallance Road som vår favoritt. Denne blir også vår DD-banker, men både på det største V4-forslaget og på det største V5-forslaget her på Nettavisen tar vi med samtlige 15 startende hester i V4-4/V5-1.

V4-2 og V4-3 er to velfylte løp, som ved første øyekast ser åpne ut. Men betingelsene er litt spesielle, der vinnerne av kval-løpene får lettelser. Dette er veldig uvanlig innen galoppen, og vi velger å satse på hestene som står godt til.

Trehesters-lås i V4-3

I V4-3 velger vi derfor å stå på tre hester på samtlige V4-forslag. Vi setter 4 Enge Euphoria knepent først på streken, foran 6 Roman Princess og 8 Roman King og tror disse tre gjør opp om seieren.

I V5 er det flere åpne løp, blant annet V5-2. Det er et løp med debuterende toåringer, som har gått brukbare kval-løp. Vi tror en del på 1 Luisette Hill i V5-3, som har gått fine løp på Bro Park.

Dobbeltbanker i V5-5

V5-finalen skal normalt stå mellom 7 Dallas og 1 Justin Case. Begge har levert meget bra over hekk, og motstanden er ikke den beste.

