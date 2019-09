Stort potensial i V4-lunsjen

Oskar J. Andersson er aktuell i lunsjen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:



Nye supertips fra Lerum - sjekket du V75-tipsene på Solvalla 29. september?

Kavata Käll (6-valg) ble lansert som et spennende objekt. Global Trustworthy (2-valg), og JH Respons (3-valg) stod begge først på vår rank. Etter seks avdelinger var verdien Kr.17 430, og da satt den LILLE BONGEN på Nettavisen (Kr.216) igjen med et bankerspill på Callmesally i finalen. Den var solid, men ble dessverre bare nummer to. Derfor ble det kun en trøstegevinst på Kr.2 342, men hadde vår banker vunnet i finalen, ja, da hadde vår minste bong betalt ut ca 30 000 med seksere og femmere.



Lerum med knallsterke V75-tips på Leangen 28. september!

Voje Piril (3-valg), og Golden Dream ME (3-valg) var begge vårt ENESTE A-VALG! Magnums Othello innfridde som vår beste banker. Det store systemet (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.16 238, folkesystemet (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.15 825, folkesystemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 522, systemet til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.15 805, ellers var det endel bonger som også gikk inn med fine penger.

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.

Det er ikke spesielt lettløst i dagens lunsjomgang på Romme, og vi er klart inne på at dette kan gi meget bra betalt. Vi fant ingen bankere som vi likte, og spiller derfor bankerfritt i jakten på tusenlappene. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 6 Felix Tabac – Er hesten som virkelig skal passes i innledningsløpet. Er nemlig MILEVIS bedre enn raden, og den har full vinnerform i kroppen. Den avsluttet solid nest sist (23,6 s 800m), og den spurtet voldsomt etter hinder på veien fjerde sist. Blir SOLID kuskeplusset med Oskar J. Andersson, en kjapp sprint passer midt i blinken, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt. PS. 5 S.T.C.C. Faksen blir TUNGT betrodd, men vær OBS på at den falt helt sammen i aksjonen sin etter pause sist. Var tvers av i målgangen. Må fungere for å vinne, og det skal bli spennende å se hvordan den fungerer i dag.

V4-2 : 1 Il Mio Hooligan – Vinner ikke for ofte, men det er fakta bra grunnkapasitet i denne, og god nok i massevis når den leverer som best. Var fullt godkjent i nederlaget etter pause sist, og den varslet litt form da. Er avhengig av å gå skoløs for å levere som best, men vi regner med at det blir den balansen i dag. Kan opplagt skrelle med klaff på veien, og den skal passes. Plasseres foran 8 Volocity De Vie.

V4-3 : 10 Vera Spiro – Åpent og spennende! Vår ide er litt variabel, men var klart bra som toer bak en såpass god hest som Chapter N. Deo sist. Møter ikke noen av et slikt kaliber her. Blir dessuten kuskeplusset, og går heller ikke av veien for en kjapp sprint. Blir det bare litt tempo her så burde denne duge godt, og er verdt et forsøk som skrell. OBS!

V4-4 : 8 Saga RC – Gjør nesten bare fine løp, og den har vært ordentlig positiv etter pause. Får opp kuskekometen Magnus Djuse i denne lunsjen, og det burde være svært spennende. Vår knepne ide i et ikke helt lettløst løp.