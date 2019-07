Strålende objekter til lunsj

Admiral Knick og kusk Frode Hamre. Mandag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde. Fikk du med deg følgende info?:

V75-3 : 8 U.R. Faxe – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Satt fast sist, og selv om det ikke var mye igjen så var den positiv. På lørdag blir det muligens skorykk for første gang i karrieren, og det tror vi vil passe perfekt på denne. PASSES med en kusk som vil være perfekt på den – Kihlström! DOBBELT A-VALG!

V75-7 : 3 Uza Josselyn – Blir vår helfrekke ide til å vinne Årjängs Stora Sprinterlopp. Skuffet riktignok i Oslo sist, men vær litt OBS på at den i et forsøk til Elitloppet nest sist travet 10,5, og fikk aldri helt sjansen. Dette er en ordentlig bra hoppe, den har endelig trukket et knallgodt spor, og dette ser spennende ut på forhånd. Vi liker dessuten skarpt at det er Erik Adielsson som nå får sjansen.

Vi har en mildt sagt innholdsrik uke foran oss, og her er det flere STORE HØYDEPUNKTER! Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Sørlandet, og med NM for kaldblods som det klare hovedløpet. Våre fyldige tips kommer fredag ettermiddag. Axevalla byr på en ekstra V75-omgang om søndagen, og her er finalen av StoChampionatet hovedløpet. Våre V75-tips blir lagt ut ca kl.0900 søndagsmorgen.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som er først ut med sin franske lunsj kl.12.10. Deretter venter også en lunsj på Solvalla med start kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen kl.18.55, mens Skellefteå avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.

Denne saken skal dreie seg om både lunsjen på Bjerke samt lunsjen på Solvalla. Vi begynner med Bjerke,og her kan vi by på følgende:

V5-1 : 10 Riga Viktoria – Kan være storskrellen i innledningsløpet, og dette er en litt artig hest om man velger å spekulere. Den var syv ganger blant de to beste i fjor, mens den har slitt mer i år. Vær dog litt OBS på at formen virker å være i anmarsj, og sist hadde den blitt første eller andre uten galoppen på oppløpet. Hadde travet ca 25,4/1609ma, og akkurat det gjør ikke mange i dette feltet. Skreller med Gunnar Austevoll?

V5-2 : 11 Bikila – Dette løpet vinner normalt 10 Strong Pepper, men hvor er det blitt av formen til talentet? Har vært langt under pari to ganger på rappen, og det må være lov å stille spørsmål til hvor bra den er for dagen. Nei, her spekulerer vi, og vår ide er slett ikke verst på sitt beste. Gikk flere fine løp før i år, og da mot vel så gode hester som dette. Kommer nå ut etter en liten pause, og tilbake på sitt beste er den god nok. OBS!

V5-3 : 11 Jackson Avery – Var tilbake etter et vellykket inngrep sist, og den kom alene til mål på en imponerende måte. Matches mot Derby, og er normalt klin overlegen i billige omgivelser som dette. VI BANKER!

V5-4 : 9 Mc Vet – Er god nok i MASSEVIS, og den skal bli spennende å følge etter en liten pause. Pleier å være godt forberedt, og kan dessuten ikke få en spesielt billigere oppgave enn hva som venter denne mandagen. Luringen Østre får igjen sjansen, og vi roper et stort varsko!

V5-5 : 3 Admiral Knick – Har et rent gaveløp foran seg, og vi kan ikke spekulere. Gikk et kruttsterkt løp etter galopp nest sist, mens den avsluttet i 09-fart, og var knallgod i nederlaget sist. Vinner et løp som dette enkelt selv om den skulle havne utvendig leder, og VI BANKER!

I lunsjen på Solvalla er det svært spennende og åpent! Vi skal til lukene med følgende godbiter:



V4-1 : 11 Champion Chip – Interessant innledningsløp hvor det ikke trenger å være helt lettløst. Vår ide debuterte for Claes Sjöström sist, og gikk et helt OK løp etter tidlig galopp. Var litt seig i takene, og er normalt mye forbedret med det løpet i kroppen. Er veldig riktig ute når det gjelder motstand nå, og som for lite spilt velger vi å varsle. SKAL MED PÅ ALT!

V4-2 : 6 Cool On Photos – Her er det STOR forskjell på kuskene, og vi prøver å låse dette løpet tynt. Vår ide var knallgod etter et tøft opplegg sist, og den falt virkelig med flagget til topps. Benzon opp i sammenhenger som dette er svært spennende, og mot veldig riktig motstand skal sjansene være STORE om den leverer som sist. MÅ BARE PRØVES!

V4-3 : 6 Staro Mojito – Spennende løp med flere svært grunnkapable hester. Vårt drag hadde 2,9% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er altfor lite. Viste kapasitet ved flere anledninger i fjor, og i debuten for sin nye trener sist var den klink overlegen etter pause. Skal bli spennende å følge fremover, og som for lite spilt er vi på vakt. OBS!

V4-4 : 2 Divine – Jevn og flott V4-finale, og dette trenger ikke å bli helt lettløst. Hesten vi prøver oss med er nesten alltid undervurdert, og det er den i dag også. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vært klart bra ved begge anledninger. Står ikke tilbake for noen her på ren kapasitet, den har trukket et nydelig spor, og med flyt er den god nok til å skrelle. SE OPP!