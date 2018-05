Strålende V4-lunsj fra Sverige

Thomas Jonsson og Arn Hammering. Mandag kommer de ut i V4-1. foto : ck Foto: Ck

Høydepunktene kommer tett denne uken, og allerede i dag er det duket for en deilig V64-jackpot med 1 022 028 ekstra i sekserpotten. Halmstad står for løpene, og det er en feiende flott omgang som venter! I morgen venter en DOBBEL V64-JACKPOT på Solvalla, og her ligger det 1 738 636 ekstra i sekserpotten. Videre denne uken byr Øvrevoll på galoppfest 17. mai, og dette er en av de fineste dagene gjennom året på galoppen. Lørdag braker det løs med V75 på Jarlsberg, og her kan man altså vinne enorme 13 millioner!

Når det gjelder dagen i dag så er Bjerke først ut med sin franske V5-lunsj kl.11.10. Deretter overtar Visby med sin V4-lunsj kl.12.45. Leangen knaller så til med en TOPP V65-OMGANG kl.18.55, før altså Halmstad avrunder med sin V64-JACKPOTOMGANG kl.19.30.

Visby sparker i gang en ny uke på travet, og her skal det altså dreie seg om dagens V4-omgang. De to siste løpene er VIDÅPNE, og der kan fort dagens skreller komme. 2 Let's Twist A Lot (V4-2) er dagens beste banker, og er den i nærheten av det den viste sist, ja, da er den klin overlegen. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 10 Arn Hammering - Er kongen av Visby (vunnet 17 av 27 løp på den banen), og den har normalt en SOLID sjanse i innledningsløpet. Spurtet bra sist på Åby, og den var tredje i mål. Ble flyttet ned pga sjenering. Møter en veldig overkommelig gjeng i innledningsløpet, og den har en stor sjanse om alt går riktig for seg. PS. 9 Dooleys – Elsker også denne banen, og på sitt beste er den ikke noe dårligere enn Arn Hammering. Kommer dog ut etter pause, og det er derfor mulig at den trenger et par blåsere før formen er på topp…

V4-2 : 2 Let’s Twist A Lot – Er i en helt egen klasse her om alt går riktig for seg. Nå sist dundret den rundt ovalen, og passerte altså på 10,6/11,7. Vant likevel utrolig enkelt, og det er snakk om en ordentlig bra hoppe. Claes Sjöström opp er naturligvis et stort pluss, og vi regner med at han greier å holde den litt mer rolig underveis. Har dessuten kun feilet en gang i karrieren, og det var nest sist når den ikke fungerte på en elendig bane. Vi tror hardt på TET OG SLUTT!

V4-3 : 14 Lönshults Johannes – Småskummelt løp hvor 7 Lady Youline blir MYE betrodd etter pause. Beste hesten, men opplagt en hest som vi bare må prøve å felle etter avbrekket. Draget vårt er MILEVIS bedre enn raden, og nest sist var den god etter galopp. Hadde et bra fjorår, og den duger i massevis i omgivelser som dette. Sjokker i en feilfri utgave?

V4-4 : 15 Kinnonna Goj – Hadde et meget sterkt fjorår, og den så smellfin ut i årsdebuten sist. Ble da sittende bom fast over mål, og det virket til å være MYE krefter igjen på tanken. Står i et kaldt spor, men det betyr også at den står pengemessig best inne i dette løpet. Runder til seier uten hinder på veien?