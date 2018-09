Strålende V4-lunsj fra Sverige

Santtu Raitala er aktuell i dagens lunsjomgang fra Boden. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Boden er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det også lunsj fra Norge og Drammen kl.13.40. Bergen står for den norske V65-omgangen, og løpene fra banen mellom de syv fjell starter kl.18.55. Jägersro byr på galopp i dagens V64-omgang, og her begynner man kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Boden står for dagens lunsjomgang, og nesten som vanlig er det svært spennende på denne banen. Det er OK klasse på løpene, men det er snakk om jevne oppgjør, og svært lite skiller de beste hestene. Vi jakter tusenlappene med småfrekke bonger, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 10 Cool On Photos – Må bare prøves i et ellers VIDÅPENT løp. Den vant sikkert fra dødens etter pause nest sist, mens den spurtet knallbra etter tidlig galopp sist. Nå blir den veldig kuskeplusset med Santtu Raitala, og er Cool On Photos som de to siste gangene i Finland, ja, da dreier fakta dette seg om en meget bra sjanse.

V4-2 : 11 Sulaiman O.K. – Svært rutinerte Jens Nilsson har her en bra sjanse om alt går riktig for seg. Han får nemlig sjansen bak en god hest i grunnlaget, den avsluttet godkjent sist, og formen virker å være ganske bra. Kan ikke få et finere løp enn dette når det gjelder motstand, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på denne. ER EN BANKER FOR DE MED LITT IS I MAGEN!

V4-3 : 9 Fleetwood Web – Dette er en knallgod 5-åring som gjør sitt første løp i Sverige. I Finland sist vant den sprettlett fra dødens, den gikk 13,6 s 400m, og den gjorde det på en tung bane. Gangen før ble det meste feil, men den spurtet uansett meget bra nedover oppløpet. Er rett og slett veldig bra, og med Santtu Raitala opp igjen ser dette veldig interessant ut på forhånd. BANKES I DD!

V4-4 : 2 X. Factor – Har gått løp på det jevne den siste tiden, men vi tror at blåseren som den fikk etter pause sist har gjort godt. Her har den en drømmeoppgave foran seg, den er kraftig kuskeplusset med Sandra Eriksson, og fra et nydelig spor må den være spillbar. Prøves som en frekkis i en ellers jevn finale.