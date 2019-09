Strålende V4-lunsj fra Sverige

Torbjörn Jansson er aktuell i tirsdagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:



Lerum med supertips på Färjestad 9. september - Kr.960 ble til Kr.16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. Bongen på Kr.960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine Kr.16 879,-. Følgende info ble servert på noen av nøkkelhestene:

V64-1 : 5 Odds Indicator – Er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, og med NYDELIGE betingelser i kveld må vi bare tro hardt på denne. Fikk aldri sjansen i kulissene sist, og da viste klokken 12,5 s 800m med krefter igjen. Gangen før var den solid til seier på 14,6/2140ma, og da skal man huske på at banen var minst ett sekund for tung. Nå er det opp med Björn Goop, den kan åpne bak bilen, og normalt dreier dette seg om tidlig tet og slutt. VI BANKER!

V64-2 : 11 Global Skipper – Her er det usikker form på favoritten 6 Wir Ideal. Har ikke vist noe som helst i år, og sist fungerte den dessuten veldig dårlig. Vår ide er på vei mot formen, og den har vært klart positiv de siste gangene. Er dønn riktig ute når det gjelder motstand nå, og blir det bare litt tempo underveis så må sjansene være riktig så fine. SPILLES!

V64-4 : 3 Neslands Trine – HELSKUMMELT LØP hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer knepent først har fakta levert meget bra de gangene den har vært i Sverige. På tre turer har det blitt en første og to tredjeplasser. Har fin fart i kroppen sin, og dette ser riktig ut på forhånd. Settes først, men her bruker vi altså en god del med hester på bongene.

En ny herlig travdag venter, og som vanlig starter moroa i Sverige. Det er nemlig Romme som starter med sin V4-lunsj kl.12.20. Om kvelden venter så en svært spennende V65-omgang på Forus med start kl.18.55. Sist ut denne tirsdagen er Solvalla, og den fantastisk flotte V64-omgangen begynner til fast tid kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Tipsene satt BRA i lunsjen mandag, og V4-bongen på Kr.882 betalte ut meget fine Kr.4 018,-. Nå er oppturen til Hagmyren historie, og denne tirsdagen tar vi ny sats mot lukene. Romme står for løpene, og her skal vi til lukene med følgende snadder:



V4-1 : 5 Läckra Leffe – Småskummelt innledningsløp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide kommer tilbake etter et lengre avbrekk, og vi velger å prøve oss med den direkte. På ren kapasitet er nemlig ingen i dette feltet bedre, og feilfritt er den nesten garantert på foto i et løp som dette. Settes knepent foran 4 Vesle Gutten Stöen.

V4-2 : 11 New Song – Går garantert under radaren her, men oss «lurer» dem ikke. Havnet utvendig leder sist, men feilet så tidlig på siste bortre. Kom dog klart bra tilbake i kulissene, og den fikk et pluss av oss. Hadde tidsmessig gått langt ned på 14-tallet/2140ma fra dødens uten denne galoppen. Gangen før spurtet den fint, og gikk da rundt 14,1/1609ma. Raden lyver altså veldig, og vi må bare varsle skarpt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V4-3 : 5 Fabulous Journey – Kan være en sikker vinner her, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. Har bitvis avslørt stor kapasitet, den er kjapp fra start, og oppfører den seg så betyr det normalt tidlig tet og slutt. Spilles, men vi tør ikke å gå ALL IN direkte etter et opphold. 7 Beluga Winner – Denne er ordentlig god, og oppfører den seg så gjør den seg ikke bort. Ble sittende bom fast som fulltanket sist, den brøt ut i den siste svingen nest sist, mens den tredje sist kom til mål med krefter igjen på 12,5. Må ha litt klaff fra dette sporet, men den er selvskreven om løpet garderes!

V4-4 : 4 Owen Face – Er en ekstremt grunnkapabel hest som gjør comeback i ny regi etter et lengre opphold. Husk på at vi her snakker om en hest som tidligere har banket Nucio, og ingen er bedre enn vår ide på ren kapasitet i dette feltet. Gikk 14 i prøveløpet, og vi vil tro at den er godt forberedt etter oppholdet. Settes frekt først i en ellers spennende finale.