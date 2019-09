Superhesten jakter Triple Crown

Privilegiado og rytter Pat Cosgrave var knusende overlegne i Norsk Derby på Øvrevoll for drøye tre uker siden. Onsdag blir treåringen storfavoritt i V5-3 på Øvrevoll. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende onsdag står for tur. Det er som vanlig galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Øvrevoll som er vertskap for lunsjen og her er det både V4 og V5 på plakaten. Onsdag kveld er så Bjerke klar med en sedvanlig utfordrende V75-omgang.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Øvrevoll som altså byr på internasjonal lunsj denne onsdagen. Det er både V4 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 12.20, mens V5 innledes i V4-3 og har spillestopp kl 13.10.

Våre galoppeksperter har hatt en strålende 2019 og selv om det ikke ble fullklaff verken i V65 eller V4 på Øvrevoll torsdag, ble det flotte gevinster på Bro Park onsdag og i V4-spillet på Klampenborg lørdag og det har allerede blitt godt med gevinster i september.

Flott V4-klaff på Klampenborg lørdag 14. september

Det ble godt med overraskelser i V4-spillet på Klampenborg denne lørdagen, men Nettavisens V4-banker 3 Coat of Arms i V4-4 innfridde. Vi måtte dessverre opp på det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 920) for å fange fire rette. Utbetaling pene 8 105 kr.



Flotte gevinster i V4 på Bro Park onsdag 11. september

Det ble full klaff for V4-forslaget med innl.pris på kr 960 denne onsdagen. 8 Happy Honey Bee i V4-2 ble lansert som en alternativ V4-banker mot omgangens største V4-favoritt 11 Australian Open og vant da også lett. V4-utbetaling stoppet på flotte 5 634 kr.

Femsifret systemklaff i V5 på Bro Park onsdag 11. september

I V5-spillet landet utbetalingen på femsifret. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt som et skudd og utbetalingen ble fine 10 743 kr.

Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr

Stor sport - små felter

En av to kjappe lunsjomganger finner sted på Øvrevoll de to neste onsdagene. Først er det en runde med mange sportslige godbiter, men dessverre noen løp med få hester. Det gjelder særlig i V5, hvor vi også finner dagens desidert største favoritt. I St Leger. som er det siste løpet i det som kalles Triple Crown, kommer 1 Privilegiado ut i V5-3. Han har vunnet både 2000 Guineas og Derby,og med seier onsdag blir han den femte i historien som tar Triple Crown. I nyere tid er det bare Without Fear i 2011 som har lykkes med det. De som så ham vinne Derby med 15 lengder, forstår nok at han blir et holdepunkt. Men Our Last Summer var nesten like stor favoritt i 2016, og også han hadde vunnet Guineas og Derby. Da kom Lord Divine fra Cathrine Erichsens stall og spurtet forbi storfavoritten. Cathrine fulgte opp med seier både i 2017 og i fjor med Silver Faalcon og Master Bloom. I år er hun på plass med 2 Tinolo, og det kan i så fall bli den fjerde strake i dette løpet. Men vi tror fullt og helt på Privilegiado. Det er også NM for 2- og 3-åringer, samt årets første hekkeløp.

I V4-2 skal de norske treåringene ut. Vi har festet oss med en trio, som skiller seg litt ut. 1 Lovetorun var knallgod i Derby Milen, 5 Macjack var meget bra som femte i Derby, og 3 Erasmus har slått begge sist de tre møttes. De tre blir våre utvalgte på de to mellomstore V4-forslagene. 10 Buckybabe er eventuelt en fjerde hest, som vant i sitt come back sist torsdag. Men selskapet er så vidt mye hardere at vi tviler litt på ny gevinst. Vi tar dog med 10 Buckybabe på det største V4-forslaget.

Det kan fort komme en smell eller to i de øvrige V4-løpene, med dertil god utbetaling.