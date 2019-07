Superlunsj med forsøk til Derby

Rappstjernen og kusk Øystein Tjomsland. Søndag kommer de ut i V4-2. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde. Fikk du med deg følgende info?:

V75-3 : 8 U.R. Faxe – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Satt fast sist, og selv om det ikke var mye igjen så var den positiv. På lørdag blir det muligens skorykk for første gang i karrieren, og det tror vi vil passe perfekt på denne. PASSES med en kusk som vil være perfekt på den – Kihlström! DOBBELT A-VALG!

V75-7 : 3 Uza Josselyn – Blir vår helfrekke ide til å vinne Årjängs Stora Sprinterlopp. Skuffet riktignok i Oslo sist, men vær litt OBS på at den i et forsøk til Elitloppet nest sist travet 10,5, og fikk aldri helt sjansen. Dette er en ordentlig bra hoppe, den har endelig trukket et knallgodt spor, og dette ser spennende ut på forhånd. Vi liker dessuten skarpt at det er Erik Adielsson som nå får sjansen.

Östersund byr på en svært fin lunsj denne søndagen, og det skal altså kjøres forsøk til Derby/Derbystoet. Her har vi naturligvis med en rekke norske hester, og dette gleder vi oss virkelig til. Det er ofte MYE samlebonger på slike dager som dette, men vi skal prøve å gå litt mot strømmen da man får ekstremt godt betalt på skrellene på slike dager. I V4-spillet spiller vi bankerfritt på de litt større bongene, mens i V5-spillet banker vi 7 Brenne Blesa (V5-1). Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 10 Voje Maren – Er helt overlegen på ren kapasitet i innledningsløpet, og skikker den seg så må dette dreie seg om en veldig stor sjanse. Rakk riktignok ikke frem på Bjerke sist, men leverte en bunnsolid sisterunde, og tiden ble knallgod på en regnvåt bane. Er MYE billigere ute nå, og dette er en veldig motivert favoritt som også vi tror MYE på. Velger man å spekulere så skal man se opp for 6 Glade Tider (25/1300 etter galopp sist), samt 7 Alonso Jenta som debuterer for Tjomsland.

V4-2 : 5 Tangen Trygg – Var ikke helt tom bak Rappstjernen i fjorårets Kriterium, og feelingen er at den har utviklet seg videre, men har 2 Rappstjernen gjort det samme? Det er vi nemlig ikke sikker på… Tangen Trygg var bunnsolid i nederlaget sist, og den fullførte sterkt på en god tid. Er nok maksimalt satt opp for å levere denne søndagen, og vi er litt inne på at den kan gjøre livet surt for storfavoritten. SE OPP!

V4-3 : 1 Noble Boy – Sporet kan bli en felle, men løser det seg på veien, ja, da har Noble Boy en stor mulighet til å kamme hjem et ikke så altfor tøft løp. Er egentlig en VELDIG kapabel hest, men som ikke har helt innfridd enda i år. Vi likte dog avslutningen sist godt, og den kom til mål med litt krefter igjen da. Vinner normalt dette løpet om den bare ikke blir fast, og den skal spilles!

V4-4 : 10 Møller Tor – Er en hest vi liker skarpt, og den var OK i debuten for Mjølnerød sist. Stod da 20m bak 3 B.W. Rune som den nå står likt med. Banen i denne debuten var nok ikke optimal for Møller Tor. Nå har Mjølnerød trent på, og kommer nok ut med en Møller Tor denne søndagen som vil vise seg frem fra sin beste side. Må være veldig spillbar i finalen, og vi roper et stort varsko!

I V5-spillet kan det bli Tjomsland-show! Vi banker nemlig 7 Brenne Blesa (V5-1) som har sett fin ut i jobb før dette forsøket. Har gått 30 på distansen, og det på en veldig bra måte. Møter «ikke noe», og er normalt overlegen. Ask Viktoria (V5-3) debuterer for Tjomsland, og den må bare prøves direkte. Er veldig grunnkapabel, og ingen skal bli overrasket om den viser seg frem som en vinner på direkten. Den tør vi dog ikke å gå ALL IN på før vi har sett den i noen løp for den dyktige treneren.

