Superlunsj på Klampenborg

Elione Chavez er aktuell i Danmark lørdag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen



Hovedfokuset denne lørdagen er naturligvis rettet mot Drammen sin flotte V75-omgang kl.15.00. Det finnes imidlertid mer som skjer, og allerede kl.12.45 skal vi til Danmark og Klampenborg. Her venter det både et V4 + V5-spill. Om kvelden går turen videre til Orkdal hvor V65-omgangen begynner kl.19.10.



Birger og Morten serverte KNALLSTERKE TIPS på Øvrevoll torsdag, og det ble en ordentlig opptur for våre flate bonger. V65-bongen til Kr.864 betalte ut knallfine Kr.8 215,-. I V4-spillet ble det fullklaff for bongen til Kr.432, og den betalte ut Kr.2 320,-.



Nå jakter våre eksperter videre, og til storhelgen fra Danmark kan det fort gå mot flotte kroner igjen. Lørdag skal vi til lukene med følgende:

Denne helgen er det klart for årets desidert største helg i dansk galopp. Lørdag er det SOC (Scandinavian Open) for de beste eldre hestene som er høydepunktet. Der skal de norske hestene prøve seg mot mange gode hjemmehester, noe som de har hatt store problemer med. Vi tror på hjemmeseier, for de danske håpene har vært veldig gode så langt i år.



Fortjent favoritt synes vi 12 Giuseppe Piazzi er i løpet som går som V5-2. V5 starter og åpner tøft, men de tre løpene i midten virker overkommelig. 6 Not Today og 1 Varlo tror vi er et sikkert lås med førstnevnte som den som har vist mest på distansen 650 meter.

V4 er derimot vrien. De tre siste avdelingene er forbeholdt hester av laveste klasse, og nivået er så lavt hos enkelte at de ikke burde få startet i et V-spill. Dermed må vi gå litt tynnere i V4-1 med urutinerte toåringer. 3 Aperol Spritz og 2 Targaryen har levert fine innsatser, sistnevnte var god toer på Øvrevoll. Det er imidlertid mulig at det skjuler seg en god hest blant de øvrige, men det fikk vi ikke råd til.



Søndag er det Dansk Derby, men det kommer vi tilbake til.