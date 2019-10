Superlunsj på Øvrevoll

Prince Field med rytter Jan Erik Neuroth skal ha gode vinnersjanser i V4-3/DD-1 på Øvrevoll onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er som vanlig galopp til lunsj og V75 til kvelds når det er snakk om onsdager. Denne onsdagen er det landets eneste galoppbane Øvrevoll som er vertskap for galoppløpene, mens Bjerke som vanlig er vertskap for V75 Bonus onsdag kveld.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galoppløpene på Øvrevoll der det både er V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet i V4-4 og har spillestopp kl 13.35.

Årets siste galopplunsj

Den siste lunsjen med galopp på Øvrevoll finner sted onsdag.

Hovedløpet er Norsk Oaks, som går som V5-2. Her tror vi klart mest på duoen 2 Silverstone og Meringue. Begge trenes av Bent Olsen på Klampenborg, og begge har vist klart mer enn sine konkurrenter. De blir vår dobbeltbanker i V5-spillet.



Ellers er både V4 og V5 åpne løp, hvor det ikke er så lett å skille hestene. De fleste feltene inneholder riktignok ikke så mange hester, Men vi tror særlig V4 kan gi en hyggelig slant. I V4-3/DD-1 tror vi klart mest på 3 Silver Dalen og 7 Prince Field. Begge har skuffet i år, men sist torsdag fant de vinnerformen. Form er viktig på høsten hvor mange faller ut av stilen, vi spiller således disse to i DD-spillet.

På V4 tar vi med 2 Fort i tillegg på det største forslaget.

Løpene onsdag er de siste i sesongen hvor gressbanen blir tatt i bruk. Frem til sesongslutt 21. november blir det nå bare sand, og den blir god å ha. I Fearnleyløpet, som er V5-3, mener vi at 1 Smooth Escape og 3 Delacroix er hestene som har klart størst fordel av gress. 2 Mestre dos Magos og 6 Dickie Dickens har stort sett bare prestert på sand. Dickie Dickens har vunnet 18 av 19 løp på sand, til tross for mage forsøk på gress.