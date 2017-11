Superobjekter blir lansert i lunsjen

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Bjerke: Flåten fikser lunsjpengene

V5/V4 Øvrevoll: Årets nest siste løpsdag

Oddstips Get-ligaen: Herlig odds på Stjernen

Oddstips SHL: Sprek hockeydobbel

VikingLotto onsdag: Nordmann vant 341 mill kr

Førstkommende lørdag BRAKER DET LØS med en INTERNASJONAL V75-omgang på Bjerke, og skulle du ha alenebongen der, ja, da kan du faktisk stikke av med helt enorme 34 millioner! Det er rett og slett en praktfull omgang som venter, og her har vi en miks av norske/svenske hester som gjør denne omgangen særdeles interessant. Kurt Leirvåg's V75-vurderinger blir lagt ut i løpet av fredagen.



Når det gjelder dagen i dag så er den innholdsrik, og det er MYE å glede seg til. Moroa sparkes som vanlig i gang med V4-lunsj fra Sverige. Östersund står for løpene, og V4-1 begynner kl.12.20. Deretter blir det også en norsk lunsj, og på Bjerke begynner V5-1 kl.13.40. Øvrevoll står for galoppen, og her blir det både V4 + V5. V5'en er først ut med start kl.16.25. Bergen byr så på en INTERNASJONAL V65-OMGANG med start kl.1850, mens det er Åby som er sist ut med et herlig V64-spill kl.19.25.



On The Line (3-valg) fikset V64-suksess 13. november!

Undertegnedes V64-tips satt bra til løpene i Mantorp denne mandagen. Tipsenere ble servert på Cat's Klondike, Flash Di Quattro, The True F. (banker), samt On The Line (3-valg). V64-bongen på Kr.990 betalte ut meget fine Kr.3 400,-. I DD-spillet ble det gjort rent bord, og DD ble altså ranket ut på EN REKKE! DD-oddsen ble herlige 20,82.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Östersund byr på en herlig V4-omgang til lunsj, og dette er en omgang med et solid potensial. Vi har jobbet frem meget spennende objekter, og her skal vi ta for oss! Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 9 Triton’s Angel – Må bare prøves som altfor lite spilt i innledningen. Det er snakk om en hest som er betydelig bedre enn raden, og nå sist spurtet den strålende etter en tidlig galopp (tapte 20-30m). Kom til mål med masse krefter igjen, og innsatsen var sterk. Her dukker den opp i et løp uten stjerner, den er en av de beste på form, og med flyt er den HET! SPILLES!

V4-2 : 2 Captain Marancourt – Her er det ELENDIG klasse på hestene, og det skal ikke en veldig bra prestasjon til for å vinne dette løpet. Vår ide gjør stadig bra løp etter galopp, og den var god etter startgalopp sist. Er middels fra start, men skulle Kjell Svanstedt få lykketreff, ja, da kan denne taue dette løpet rundt om. MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 8 Fender – Er fryktelig bra, og vi går på den direkte etter en lengre pause. Pleier nemlig å være veldig bra etter pauser, og vi regner med at den er godt forberedt. Havner den bare ikke opp i for dårlige rygger underveis så må dette dreie seg om en solid mulighet, og det er en banker for de frekke!

V4-4 : 15 Thai Freedom – VIDÅPEN FINALE, og skulle den klare favoritten ( 5 Staro Kickback) ikke prestere som best, ja, da kan nesten hva som helst komme. Vi prøver oss med et ordentlig langskudd, og vi er fullt klar over at det er ingen enkel hest å sveive inn. Var dog klart positiv sist, og den spurtet godkjent bak meget gode Always So Easy. Tiden må sees i lys av en dårlig bane. Er spurtsterk, og med maks klaff kan den detonere en bombe mot helt riktig motstand.

Lørdag er det SUPERPOTT i V75-spillet på Bjerke, og har du alenebongen/ er med på alenebongen, kan du stikke av med 34 millioner! Allerede nå kan du kjøpe deg inn i våre andelslag, og det gjør du i spillboksen under.