Superonsdag på Bro Park

Master Bloom er på farten på Bro Park onsdag og blir klar favoritt i V4-3 sammen med Carlos Lopez (her ser vi hesten etter å ha vunnet Norsk St Leger på Øvrevoll i fjor sammen med Jacob Johansen) Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig onsdag står foran oss med super galopplunsj fra Bro Park, ettermiddagsgalopp fra Ålborg og ikke minst en saftig V75-omgang på Bjerke med dobbel jackpot og hele 1 463 566 kr ekstra i sjuerpotten.

I denne artikkelen skal vi dog konsentrere oss om galoppløpene på Bro Park. Her er det en helt egen V4-omgang etterfulgt av en helt egen V5-omgang. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-løpene har spillestopp først kl 13.58.

Våre galoppeksperter kom ikke i land med V64-forslagene til jackpotomgangen på Klampenborg søndag, men Birger og Morten har ellers hatt en meget innbringende periode de siste ukene.



Herlig V5-klaff på Øvrevoll 17. august

I V5-spillet satt våre eksperters V5-forslag (innl.pris kr 945) klokkerent. 6 IKC Fiction innfridde som banker og store overraskelser i både V5-3 og V5-4, landet V5-utbetalingen på flotte 7 010 kr. Det ble ellers fullklaff for 10 andelslag på Eksperten.

Solid også i V4 på Øvrevoll 17. august

I V4-spillet ble det også flotte gevinster. Men i denne spillformen måtte våre eksperter opp på sitt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1960) for å fire rette. utbetalingen i V4 landet på storfine 14 433 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag 21. august

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Strålende tips i Århus søndag 18. august

Nettavisens galoppeksperter tok virkelig for seg under V5-løpene i danske Århus søndag ettermiddag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 6 661 kr. V5-omsetningen var ikke høyere enn på 153 723 kr. Det var 15 kuponger som kom helskinnet gjennom og av disse hadde Nettavisen 13 av dem og gjorde altså bortimot rent bord.

Herlig V4-klaff også i Gøteborg søndag 18. august

Litt tidligere denne søndagen var det også V64/V4 i Gøteborg. Ingen spillere maktet seks rette i V64, men i V4 ble det annerledes. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 515 kr

Topp sport til lunsj

Onsdag møtes vi av en av de flotteste lunsjmenyer vi har sett i år. Det er SM-dag med svensk mesterskap i en rekke kategorier. Niels Petersen, Cathrine Erichsen, Wido Neuroth og Annike Bye Hansen har alle hester blant favorittene, og alle mest tror vi på Cathrine Erichsens 10 Master Bloom i V4-3. I fjor vant han Dansk Derby, samt Norsk og Svensk St Leger. For drøyt tre uker seiret han i Scandinavian Open på Klampenborg, hvor han slo hele den skandinaviske eliten. 2 Red Hot Chili er nærmest på kapasitet, men Master Bloom elsker Bro og har fordel av distansen. Vi bankerspiller 10 Master Bloom på tre av fire V4-forslag og bankerspiller også hesten i DD-spillet.



Favoritter for øvrig blir nok 1 Ascot Brass (Petersen) i V4-1 og 7 Espen Hill i V4-2. Førstnevnte var enorm på Øvrevolls Derbydag, men det er ikke alltid toåringer gjør det like bra på bortebane. Dessuten er det mange motstandere som har åpnet karrieren lovende, ikke minst 3 Silent Night og 10 Midnight Oil.

V4-4 er vidåpen, og der håper tror vi det kan smelle. 14 Zoo Fun spurtet enormt til annen i siste start og blir trolig ikke blant de største favorittene. Kan være en luring. Vi tar uansett med samtlige 14 startende på alle V4-forslagene.

I V5 er det SM for sprintere, toårige hopper og amatørryttere. Mens det er store favoritter og gode konkurrenter blant de neste på ranken i V4, er V5-spillet langt mer åpent.

Dobbeltbanker i V5-2

Vi spiller uten banker i V5-spillet, men vi tror har et godt lås i 1 Youonlyliveonce og 4 Odd Sindy i V5-2.

Blant sprinterne i V5-3 har 1 Tertian og 2 Basie flott form (begge Petersen), mens Annike Bye Hansen reiser med 5 Captain America. Av alle SM-løp går dette løpet på sand, på gress hadde sistnevnte nok vært en banker.

7 Couleur Cafe (Neuroth) og 4 Debbie Dawn (Erichsen) i V5-1 har imponert innledningen av karrieren og vil nok kjempe i toppen.