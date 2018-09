Superonsdag på Øvrevoll

Det er onsdag og som vanlig betyr det galopp til lunsj og V76 til kvelds. Denne onsdagen er det Øvrevoll galoppbane som vertskap for galoppløpene og det er både V4-spill og V5-spill til landets eneste galoppbane. Til kvelden er som vanlig Bjerke travbane vertskap for V76-løpene.



Lekker lunsj på Øvrevoll

Onsdag serverer Øvrevoll en lunsj-meny som er en av de aller beste sportslig sett. Med St Leger, Michelets Minneløp og NM for 2- og 3-åringer, kan vi ikke be om mer midt i uka.

Favoritten får kamp

Norsk St Leger som er V4-2 er en styrkeprøve for treåringene. Derbyvinnere som Probably, Quarterback og Our Last Summer har de seneste årene misset i St Leger som klare favoritter.Mange begynner å merke kjøret etter en lang sesong, og med et lite felt er det ikke så enkelt å lese hvordan løpet vil gå. 4 Master Bloom har fire strake seire og blir klar favoritt. Men vi synes det er verdt å spekulere litt. Han har vært i form siden mai, og han har aldri møtt de beste importene. Vi bankerspiller 4 Master Bloom på det aller minste V4-forslaget, men ytar med 3 I and I og 6 Learn by Heart på de større V4-forslagene.

Mochelets Minneløp i V4-3, går som St leger over 2830 meter. Dette er storløpet med flest overraskelser i historien. 4 Somerville i V4-3 blir mest sannsynlig favoritt og blir også vår favoritt, men vi synes løpet er åpent. Et obs for 8 Justin Case, som har gått tre gode hekkeløp i sommer og høst. Var toer i Michelets Minneløp og elsker distansen. Vi garderer bredt i V4-3 som også er DD-1.

Fine NM-løp i V5

NM-løpene går som V5-2 og V5-3. 8 New Man (V5-2) og 12 Firepower (V5-3) blir nok favoritter i de to respektive løpene, men de er ikke i særklasse. 1 Muy Sereno tror vi er verst i mot New Man, mens 11 Arigato og 3 Lovetorun fort kan matche Firepower.

Bankerkandidat i V5-5

I V5-5 har 3 Stenid en fin sjanse. Var helt suveren på Gøteborg søndag, og dette løpet ser enklere ut. Så er spørsmålet om kun tre dagers pause er nok.

