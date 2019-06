Superpopulær galopp på Gärdet

Royal Starlight har vunnet flere løp på Øvrevoll i sin karriere. Torsdag blir hesten blant favorittene i V4-1 på Gärdet i Stockholm. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en meget innholdsrik meny vi har foran oss torsdag. 6. juni er Sveriges nasjonaldag og det betyr endrede frister. Først ut er det tradisjonsrike galoppstevnet på Gärdet i Stockholm. Her er det V4-spill med spillestopp kl 13.00. Deretter er det V5-lunsj på Sørlandets travpark med start kl 13.40. Så er det klart for dobbel jackpot og hele 1 656 460 SEK ekstra i sekserpotten i V64-spillet fra Kalmar. Her er det spillestopp kl 15.10. Torsdag kveld er det så klart for jackpotomgang i V65-spillet på Øvrevoll med 378 617 kr ekstra i sekserpotten. Her er det spillestopp kl 18.30. Til sist byr Klosterskogen på V65-omgang med spillestopp kl 19.35.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Øvrevoll. Her ble det altså ingen som klarte seks rette forrige torsdag og dermed er det 378 617 kr ekstra i sekserpotten.

Våre galoppeksperter kom ikke i land under den meget vanskelige V64-omgangen på Gøteborg galopp søndag, ei heller under V4/V5-løpene på Bro Park onsdag. Der det tross to førstevalg i V5 ble kasseutbetaling. De traff dog veldig bra med V4-tipsene til danske Klampenborg sist lørdag.

Flott V4-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Våre galoppeksperters V4-forslag på Nettavisen med innleveringspris på kr 480 satt klokkerent denne lørdagen og V4-utbetalingen stoppet på flotte 3 243 kr. Samtlige andelslag på Eksperten satt.

Solid V5-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Også i V5-spillet ble det fullklaff. Det største V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1920) satt som et skudd. Det forslaget satt med alle fem hestene i V5-4 og fire hester i V5-5, og til tross for at det ble favorittseire i begge disse løpene, endte V5-utbetalingen på meget akseptable 9 115 kr.

Gärdet er stedet i Stockholm der folk samles på den svenske nasjonaldagen 6. juni. Siden 2013 har det vært avholdt galoppløp på Gärdet, og det ble en suksess direkte. Torsdag er det en V4 man kan forsøke seg på, og vi tror det skal være en overkommelig oppgave.

Banen på Gärdet er ganske kort og med krappere svinger enn vanlig. Noen hester ser ut til å trives der, som for eksempel 5 Kodiac Khan i V4-2. Han var overlegen i fjor, elsker gress og kan fort vinne igjen. 3 Royal Starlight i V4-1 er også mye bedre på gress enn sand, og her har han en fin oppgave.

Hovedløpet er faktisk et araberløp, som er V4-4. Ved hjelp av sponsorkroner fra en sjeik, er førstepremien pene 128 179 svenske kroner. Her blir trolig 5 Macallan klar favoritt. Han har vært klart best i Sverige den senere tiden. men vi setter 8 Shadwanalkhalediah først. Han er polsktrent og har startet mest i Italia. Tidene er enormt bra, og vi tror han kan slå favoritten og spiller denne banker i DD-spillet.

