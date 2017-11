Supert V4-vorspiel på Bjerke

Royal Baby og Tom Erik Solberg bekler favorittstempelet i V4-3 på Bjerke lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lørdag er det klart for en herlig internasjonal V75 på Bjerke. Det er fantastisk fine løp med både Lionel og Ferrari B.R. på startstreken i hhv V75-3 og V75-6 . Axel Jensens Minneløp er hovedoppslaget og nevnte ferrari B.R. blir nok spillefavoritten i det løpet. Spillemessig er det superpott med 60 millioner i den totale premiepotten og hele 34 millioner til eventuell norsk alenebong! Og husk at det er svenske V75-tider som gjelder denne lørdagen med V75 innlevering først kl 16:20.

Men før vi kommer til V75-løpene, skal vi også gjennom en V4-omgang med fire løp som starter før V75-1 og merk at V4 har innleveringsfrist kl 14.45.

Solberg med beste bankerbudet

Det er bra klasse også på V4-løpene og "oppkomlingen" 1 Royal Baby i V4-3 er det nærmeste jeg kommer et bankerforslag. Fireårshoppa har kun startet seks ganger, men vært blant de to beste i alle startene hittil og vunnet tre ganger. Likevel var det klart karrierebeste i den siste starten på Jarlsberg til tross for andreplass. Måtte trave utvendig for ledende Whitney Brodda hele veien, knakk denne og klarte nesten å kontre ut vinneren Logical Elegance. Landet på kruttsterke 14.5/2140 meter. Lørdag har Royal Baby innerspor bak bilen, kusk Tom Erik Solberg, tror hoppa kan forsvare tet og selv om motstanden hardner til, må det være bra vinnersjanse for 1 Royal Baby i V4-3. Jeg bankerspiller på de to minste V4-forslagene, men tar med pausehesten 6 Wordfeud og Bjørn Goop på det største V4-forslaget her på Nettavisen, Den hoppa har vunnet fire av sine seks løp i karrieren, men har altså ikke startet på seks måneder.

Rangering V4-3: A: 1 B: 6-7-4 C: 8-5-2-12-9-3-11-10

V4-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

4 Laser Tile vant på trøtte ben som storfavoritt sist og spillerne gjør fireårsvallaken til stor favoritt påny i V4-1. Sist var det 2100 meter, lørdag er det sprint og det er nok en fordel. Men jeg velger å syne storfavoritten og garderer bredt.

Først med Bjørn Goop og 6 Ferry Boko. det er nok ikke den beste hesten på Goop-stallen, langt derifra. Men møter passende motstand nå og skal regnes tidlig. Det skal også 3 C.C. Sugar som var i galopphumør i et V75-løp sist, men ellers har levert solide løp i det siste. 11 Dream Of Winner er Goop-stallens andre hest i løpet og også denne skal tidlig med.

Baksporhestene 9 I'Om on Fire (tilbake som en vinner sist) og 10 Norwegian Pine (litt usikker form nå, men har slått bedre hester enn dette før i år), hører begge også med på gardering.

Rangering V4-1: A: 4 B: 6-3-11-9-10 C: 7-2-5-8

V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Eirik Høitomt får sjansen bak kapable 4 Idfaxen i et meget fint spilleløp i V4-2 som faktisk er lørdagens eneste kaldblodsløp. Idfaxen har bra form og bør kunne duge veldig godt mot denne gjengen.

Nytente 2 Brenne Balder blir nok spillefavoritt. Den ti år gamle vallaken gjør sin klart beste sesong og vant meget lett fra tet sist og kan sitte tidlig i tet også her. 8 Frøyu Petter innfridde som gigantfavoritt i V65-1 på Momarken søndag 5. november og kan selvsagt vinne igjen.

To hester til får plass på mine V4-forslag her på Nettavisen. Egenrådige 11 Troll Kaksen tok sin første seier i regi Geir Flåten sist på Klosterskogen, men det var fra tet. Helt andre forutsetninger nå, men hesten er under rivende utvikling. 5 Stumne Luna var svært forbedret sist som toer bak Brenne Balder og det fra dødens. Med ryggløp og ytterligere forbedring kan årets første seier komme nå.

Rangering V4-2: A: 4 B: 2-8-11-5 C: 1-6-9-12-10-3-7

V4-4 - Varmblodshester. Summer meeting finale. 2100 meter auto.

Hele 100 000 kr venter vinneren av V4-4 som altså er en finale i såkalte Summer Meeting.

Bortsett fra 4 Skylander Hill som jeg har svært vondt for å se vinne, er ingen av de øvrige sju startende sjanseløse og jeg streker sju hester på de to største V4-forslagene. Med både 1 Lipari og 2 Carlson strøket, øker tetsjansene for 3 Ironman Pellini som blir min knepne favoritt. Fireårsvalleken til Peter Untersteiner avsluttet solid til andre sist og må ha en flott vinnersjanse her uansett.

Rangering V4-4: A: 3 B: 7-10-6-5 C: 8-9-4