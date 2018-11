Svenskelunsj med et mulig sjokk på menyen

Jorma Kontio og S.G. Charpentier. Mandag kommer de ut i V4-3. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En ny uke venter, og her er det duket årets største høydepunkt! TIDENES STØRSTE V75-JACKPOT venter på lørdag, og det ligger helt spinnville 76 360 981 ekstra i sjuerpotten. Omgangen som venter er dessuten særdeles krevende, og det vil overraske oss stort om det ikke er duket for en skikkelig storutbetaling denne lørdagen. Våre tips blir lagt ut fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så blir det lunsj fra Sverige og Mantorp kl.12.20. Deretter skal vi til Leangen, og her venter en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5. V65-1 starter kl.18.55. Bro Park står for kveldens V64-omgang, og her begynner V64-1 kl.19.30.



Mantorp sparker i gang en ny uke, og det gjør de med en flott lunsjomgang. Jorma Kontio har et par feite muligheter, og han kan fort avgjøre hva utbetalingen stopper på. Dagens beste objekt dukker opp i V4-4, og du vil like vår info der. Ta rygg på følgende:



V4-1 : 1 Argbiggan – En eller veldig mange! Det er ingen tvil om at favoritten er motivert her, og henger bare aksjonen sammen hele veien, ja, da dreier dette seg om en vinner. Feilet i stengt posisjon med krefter igjen mot en helt annen verden av hester sist, og den går ned mange klasser når det gjelder motstand nå. Kan ikke få et billigere løp enn dette, og vi hadde gått for et bankerspill med en toppkusk. Rickard Svanstedt er dog ikke kusken som rader opp (7% seire i 2018), og vi nøyer oss derfor med å sette favoritten klart først.

V4-2 : 10 Big Marke – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er skikkelig pågang. Fullførte klart bra sist (13,5 s 800m), og vi gav den et pluss i kanten. Her er det med få unntak ganske billig i mot, og med tempo burde den duge godt i et løp som dette. OBS! PS. 9 Ridgehead Kato – Blir tungt betrodd etter et avbrekk på over to år. Vær dog OBS på at den kun var helt grei i prøveløpet, og normalt trenger noen løp i kroppen før den finner storformen.

V4-3 : 1 S.G. Charpentier – Har vunnet 5 av 10 løp, og dette er en veldig riktig oppgave for vår tipsener. Var ikke helt på topp i sine siste løp, men Nurmos pleier å ha hestene klare når han først starter med dem. Er såpass kjapp fra start at selv om den skulle bli overflydd så vil den normalt komme seg ut et spor direkte. Vi tror derfor ikke at den blir fast. Motstandsmessig er dessuten dette et billig løp, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne favoritten.

V4-4 : 12 Fedex Cup – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og det har nok gjort veldig godt. Har sett litt TJUKK ut, og den har rett og slett trengt noen blåsere i kroppen. Vi likte den dog SVÆRT godt sist, og da fullførte den fakta fint mot betydelig tøffere motstand enn hva som venter her. Toer i løpet sist var topphesten Handsome Brad… Kan ikke få en billigere oppgave når det gjelder motstand enn hva den gjør nå, og kanskje er alle gode ting tre? MÅ BARE PRØVES TIL FLOTTE ODDS I LUKENE!