Svenskelunsj med Kontio i hovedrollen

Jorma Kontio er aktuell i dagens V4-lunsj. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips: Herlig odds på Brasil

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

En svært innholdsrik torsdag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Lindesberg er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20, før vi tar turen til Bergen kl.13.40. I Bergen denne torsdagen blir det både V5 + V4. Bro Park står for galoppen, og også her blir det både V5 + V4, men da med start kl.18.00. Klosterskogen knaller så til med en herlig V65-omgang kl.18.55, før Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Strålende OGP-søndag for våre kunder!

Kurt Leirvåg serverte meget sterke tips 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. Vårt største V75-system med en innleveringspris på Kr.6 000 (fire andeler a Kr.1 500) satt som spikret og betalte ut knallfine Kr.80 139,-.

I V4-spillet så ble det fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut Kr.2 119,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut knallfine Kr.9 023,-.



PGA feil inneholder ikke denne saken spillbokser. Du kan dog kjøpe deg inn i våre bonger på Eksperten.

Det er bra kvalitet på løpene i lunsjen til Lindesberg denne torsdagen, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Flere frekke objekter er jobbet frem, og vi anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende:



V4-1 : 6 Hera Eck – Vi innleder denne løpsdagen med et spennende 3-årsløp for hopper, og her kan litt av hvert skje. En bred gardering trenger derfor ikke å være dumt. Hesten vi landet på liker vi, den er under utvikling, og spurtet meget sterkt etter hinder på veien sist. Kom til mål med krefter igjen, og den fikk et soleklart pluss i kanten av oss. Skulle den kanskje være enda bedre nå, ja, da dreier dette seg om en fin sjanse, og det til solide odds i lukene!

V4-2 : 8 Attaboy – Er den helt overlegent beste hesten her, men likevel hadde den fakta kun 20% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset. Gikk fem løp i fjor, og vant tre løp. Nurmos har de alltid klar etter opphold, og blir det bare ikke feil fra et dårlig spor så må sjansene være store. Vinner uansett opplegg? SPILLES!

PGA feil inneholder ikke denne saken spillbokser. Du kan dog kjøpe deg inn i våre bonger på Eksperten.

V4-3 : 4 Toreador – Interessant stayerløp med flere gode hester. Vår ide debuterte for Svante Ericsson sist, og var klart bra på en meget god tid. Er svært grunnkapabel, og normalt en del forbedret med et løp i kroppen etter det lange oppholdet. MÅ PASSES!

V4-4 : 2 Young Da Vici – Det er SOLID klasse på flere av hestene i finalen, og dette løpet gleder vi oss til. Per Lennartsson drar her ut en tøffing etter en pause på vel fem mnd, den står nesten på kronen riktig inne i dette løpet, og det er liten tvil om at Lennartsson har pekt ut dette løpet som en perfekt start for å komme ordentlig i gang med sesongen. Er god nok i massevis, og fra et nydelig spor er den verdt et forsøk. OBS!