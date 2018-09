Tetbanker sørger for V4-opptur

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen på Bjerke. Lørdag er det divisjonsfinaler med kanonfine spilleløp og i V75 er det Gulljackpot. Søndag er det klart for finaleløpene i både Kriteriet og Derby og det er i tillegg internasjonal V75.

Men før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik torsdag, som har sitt spillemessige høydepunkt med jackpotomgangen i V65 på Bergen travpark, der det er 440 344 kr ekstra i sekserpotten. I tillegg er det er meget spennende V65-omgang på Øvrevoll. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Visby og litt senere på ettermiddagen er det V5-lunsj fra Drammen her hjemme.

Heretter skal vi rette fokus på Visby, og kun det. V4-omgangen har helt klart et fint potensiale. Vi byr på følgende analyser:

V4-4: 3 Irina K. I dag står denne hoppa meget fint til. Sprint er hennes defintivt beste distanse. Rutinerte og gode Petter Karlsson setter seg opp, og jeg tror på tet og slutt. Sist hun hadde lignende betingelser var femte sist på dagens bane. Da ble det enkelt tet, men hun fikk ikke ligge i fred underveis. Irina K. sprintet uansett unna til en overlegen seier på 1.12,5. Hovedopponenten 8 Kirkebys Rut har en iskaldt spor. Trolig er han langt bak min banker tidlig. Irina K. leder dette rundt om. All in i begge spillformer!



V4-1: 10 Sundbo Rindi. Etter strykningen av 3 Kyrkebys Bojan ble dette løpet åpent. Sundbo Rindi blir ikke en av favoritten i dette løpet, men hoppa er god nok til å vinne. Sist måtte hun angripe for tidlig, glem det løpet. Tredje sist spurter hun hyggelig til tredjeplassen. I april var hun ute på Solvalla og møtte på hester som Arch Lane, Output Pressure og Flare. Her fullførte Sundbo Rindi meget sterkt til femteplassen. Med en lik innsats kjemper 6-åringen veldig høyt oppe i dagens løp. Passes!

V4-2: 9 Ari Ben. Igjen er det Petter Karlsson som jeg håper og tror er i fokus. Dette er en god traver. Fjerde sist, når dagens kusk satt opp bak, ble han tredje bak knallgode Linda`s Girl og Dooleys. Det var en veldig fin prestasjon. Nest sist var vallaken ute i et bra løp til Visby å være, og hesten spurtet godt til fjerdeplassen. Nå sist var det snakk om V75-løp han deltok i. Her fikk ikke Thomas Jonsson og Ari Ben med seg noe penger hjem, men han er kun en lengde bak Ilona Håleryd - og to lengder bak Schatzi Fayline i mål. Dette er to meget gode hester. Ari Ben møter overkommelig motstand i dagens løp. Mitt førstevalg!

V4-3: 10 B.G Arne virker til å være veldig fin form for tiden. Innsatsen på Solvalla sist var femstjerners. Runden igjen ble B.G Arne sendt i tredjespor av kusk Jonathan Gustavsson. I den siste svingen måtte ekvipasjen ut i fjerdespor, men hesten leverte et strålende oppløp og tapte med minst mulig margin. En slik innsats tror jeg rekker svært langt i et løp som dette. På Romme nest sist var og Adrian Chip-sønnen veldig positiv. Motivert objekt!