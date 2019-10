To mulige supersjokk i lunsjen på Axevalla

Magnus Jakobsson er aktuell i dagens lunsjomgang på Axevalla. FotoMorten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Er du klar for V75-fest denne uken? Gå ikke glipp av følgende:

23. oktober: V75-JACKPOT med over en million kroner ekstra på Bjerke!

26. oktober: V75-millionomgang fra Bergen! Du kan vinne 13 millioner kroner!

27. oktober: V75 med Breeder's på Solvalla! Du kan vinne 6 millioner kroner!

Når det gjelder tirsdagen så er vi i gang allerede kl.12.20, og da snakker vi naturligvis om V4-lunsjen fra Sverige og Axevalla. Om kvelden er det Forus som er først ut med sin V65-omgang kl.18.55, før Solvalla avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.

Lerum med et SUPERSJOKK (odds 27,21) først på ranken i V75'en 20. oktober:

V75-5 : 15 Worth A Lot – Helskummelt og et flott hoppeløp venter. Her velger vi å plukke med oss en del hester. Draget hadde 0,6% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det mener vi er 100% feil. Ble meldt rett ut i tøffe omgivelser etter et lengre opphold sist, og avslutningen via drøye spor likte vi skarpt. Er nok ytterligere forbedret til løpet nå, og med litt klaff på veien kan denne storskrelle.

Axevalla byr på en deilig lunsjomgang tirsdag, og her finnes det nok av utfordringer. Spesielt i de to siste løpene kan det skrelle til, og der byr vi også på to mulige sjokk. Vi velger å gå til på 1 Global Wonderland som dagens beste banker. Har imponert veldig, og vi nekter å tro at Magnus Jakobsson legger ut på en biltur på over fire timer uten at han tror mye på sin hest. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 1 Father Of Sun – Debuterte i ny regi nest sist, og den kom alene til mål da. Tiden må sees i lys av en dårlig bane. Sist ble det tidlig galopp, og siden ble det for tøft mot for gode hester. Her blir det tet, den går en 15-tid, og på en kjapp bane blir den ikke enkel å fange. SPILLES!

V4-2 : 1 Global Wonderland – Magnus Jakobsson tar altså turen fra Färjestad (en tur på over fire timer) i en vanlig lunsjomgang, og det vitner om at han tror MYE på denne direkte. Er svært grunnkapabel, og vi har latt oss imponere veldig av den. Har null problemer med å gå 15 fra tet, og er den bare frisk for dagen så tror vi ikke den taper et løp som dette. ALL IN!

V4-3 : 2 Nairajah – Er det egentlig FIN grunnkapasitet i, og det er en hest vi hele tiden har trodd litt på. Nå har riktignok de helt store fremgangene ikke kommet, men dermed er det ikke sagt at den har gjort noen dårlige løp. Her støter den på riktig motstand, den står i et nydelig spor, og vil dessuten dra stor fordel av det lange oppløpet på Axevalla. Vi fikk inn Dokonjo med samme kusk på torsdag, og nå jakter vi altså han med denne mulige godbiten. OBS!

V4-4 : 8 Straight Flush – Hadde kun 2,3% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er aldeles for lite. Straight Flush er fakta en ordentlig bra hest, og nest sist satt den fast med mye krefter igjen på en god tid. Tredje sist avsluttet den strålende, og da viste klokken 11,4 s 800m. Har møtt MYE bedre hester enn dette tidligere, og den er svært spennende direkte etter pause. KAN SKRELLE!