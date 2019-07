Toppfin lunsjgalopp på Jägersro

Elione Chaves er aktuell på Jägersro onsdag. hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Som vanlig blir det både trav og galopp når det er onsdag, og det er galoppen som er først ut. På Jägersro begynner moroa allerede kl.12.20. Hovedfokuset denne dagen er naturligvis rettet mot landets hovedbane, Bjerke, hvor det igjen blir V75, og da med start kl.19.00. Glem heller ikke at vi kjører et V5-spill onsdagskveld, og da med start kl.20.25.



Birger og Morten byr på følgende til onsdagens lunsjomgang:

4 Gulfstream Tiger i V5-2 blir vår banker i V5-spillet på Jägersro onsdag. Toåringen imponerte stort i kval-løpet, og Francisco Castro har en rekke sterke toåringer i sin varetekt. V5-1, som også er V4-4, og V5-4 ser ut som to vanskelige løp å finne ut av.

Derimot synes vi V4 er en ganske åpen affære. Vi låser V4-2 på 2 Stormy Ocean, 1 Snake Lake og 7 Rastapoupulos. De to førstnevnte er hester i nærheten av eliten, og det er herdede hester som vi tror blir harde å beseire. Mange vil nok sette sin lit til 4 Martin i V4-finalen,men vi er ikke så sikre. Motstanden er hardere nå enn i seiersløpet sist, og vi er fortsatt litt usikre på hvor god Martin egentlig er.

