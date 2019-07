Topplunsj på Bro Park

Bro Park byr på en strålende lunsj denne onsdagen, og da skal det naturligvis dreie seg om GALOPP! Moroa her begynner kl.12.20. Når det gjelder kvelden så er ALT av fokus rettet mot Bjerke sin meget spennende V75-omgang med start kl.19.00. Husk også på at det blir et V5-spill fra Bjerke denne kvelden, og da med start kl.20.25.



Birger og Morten byr på følgende til løpene på Bro Park:



Onsdagens lunsj på Bro Park er spennende med noen av Skandinavias beste hester i V4-2. Vår favoritt blir 5 Duca di Como fra Cathrine Erichsens stall på Øvrevoll. Startene hittil i år har vært gode, men likevel ikke riktig så skarpe som vi håpet på.

Tankene er høye om Duca di Como, som fort vekk kan være Skandinavias beste miler (1600-1800 meter) etter denne sesongen. Nå er motstanden veldig hard, og derfor garderer vi på de større bongene. Ellers er både V4-1 og V4-4 løp med riktig fin klasse, så det er fin sport til en onsdag å være.

I V5 er det krevende å løse rebusen. Vi tror ikke på så mange store skreller, men favorittene er ikke overlegne. I V5-4 ble vi imponert over 5 Sharpe Eye i debuten. Spurten var sterk, og vi lar ham stå alene på de to minste bongene. Normalt gir V5 mer enn V4, den er i hvert fall mer uoversiktlig på forhånd.

