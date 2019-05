Topplunsj på galoppen onsdag

Carlos Lopez er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Onsdagens lunsj på Jägersro virker spennende. Flere åpne oppgjør gjør at vi tror på en god utbetaling både i V4 og V5.

I V4 er 6 Zoo Fun et mulig holdepunkt i V4-1. Han har levert flere gode innsatser, og det er kun den økte distansen som uroer litt. For mange av hestene er 2400 meter en ny distanse, og det er ikke så lett å vite hvem som drar fordel av det. Men Zoo Fun vinner om han takler dette. Vi har også god tro på 1 Helsingline i V4-1. Debutløpet var meget bra, og motstanden virker ikke avskrekkende. Men i livets andre start våger vi ikke å gi all tillit til Helsingline.

I V5 tror vi 2 Es Raco og 3 Moojim gjør opp i V5-2. Lynraske Es Raco leder trolig hele veien, men Moojim har gjort et par riktig fine løp i England og kan utfordre. Her føler vi at to hester holder.

Da flere løp i V5 er åpne, går vi også tynt i V5-3 på de flate bongene. Duoen 4 Cheese Cake og 2 Easy Morris har gode rapporter fra treningsjobbene, og vi tar sjansen. Da får vi dekket greit opp i de tre øvrige avdelingene.

