Toppobjekter blir servert til lunsj

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Bergsåker åpner denne torsdagen med en spennende V4-omgang kl.12.45. Kun fem minutter senere sparker Bro Park i gang sin lunsj på galoppen. Deretter venter en tidlig V64-omgang med start kl.15.10, før Klosterskogen avrunder torsdagen med en internasjonal V65-omgang kl.18.15. Ellers nærmer helgen seg med stormskritt, og der vil vi spesielt nevne at det lørdag er GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund. Her skal blant annet Copenhagen Cup kjøres, og Ferrari B.R. starter i hovedløpet.



Lerum med deilig treff på Bjerke! Kr.1 176 ble til Kr.22 047!

Det ble servert sterke tips på Bjerke 3. mai, og vi fikk en ordentlig herlig start på mai-mnd! Supersjokket Trespasser (11-valg) var med på samtlige bonger i finalen, og dermed føk V5-verdien i været. Nettavisens største bong med en innleveringspris på Kr.1 176 satt som spikret, og utbetalingen ble knallfine Kr.22 047,-



Undertegnedes V4-tips til Halmstad satt knallbra i lunsjen tirsdag, og bongen på Kr.432 betalte ut Kr.1 676,-. Nå er vi sugen på mer suksess i lunsjen, og til Bergsåker torsdag jakter vi med følgende snadder:



V4-1 : 2 Toutre – Fullførte klart bra etter litt hinder på veien sist, og da møtte den motstand som var MILEVIS bedre enn hva den møter nå. Er dessuten kjapp i vei, og vi regner med at Ove A. Lindqvist ønsker å teste den i tet med slike betingelser. Da er dette hesten å slå, og den er verdt et forsøk mot den store favoritten!

V4-2 : 7 Felix Tabac – Et ganske fint kaldblodsløp venter, og det er ikke så verst kvalitet på disse. Vårt store objekt hadde 7,4% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er altfor lite. Felix Tabac er en av de med virkelig bra form i kroppen, og nå sist var den ordentlig positiv. Løste enormt ut fra et tilsvarende spor, tok tet, men valgte etter hvert å slippe. Passeringstidene var kjappe 22,8/24,8. Satt tilslutt bom fast som PIGG, og vi gav den et stort pluss i kanten. Kan sitte der med bedre flyt nå, og den skal med på alt!

V4-3 : 1 Comewithaflash – Vant seks løp i fjor, og den vant blant annet på 13,6/2100ma – 12,2/1640ma. Nå har den fått tre løp i kroppen etter pause, og det har nok gjort veldig bra. Sist så den VELDIG forbedret ut etter hinder på veien, og den passerte mål med krefter igjen i kulissene. Er veldig kjapp ut når man ladder med den, og skulle den greie tet på en kjapp bane, ja, da skal de andre få slite. MÅ BARE PRØVES!

V4-4 : 2 Magnifik Brodde – Har en drømmeoppgave foran seg nå, og den bankes på DD + den lille V4-bongen. Ble kjørt med klare ambisjoner sist, og den kom frem i dødens vel runden igjen. Feilet fra seg en trolig femteplass inn i mål, men uten galoppen hadde den vært på linje med knallgode hester. Nå har den fått det løpet i kroppen etter en lengre pause, den har nydelige betingelser foran seg, og dette burde fakta dreie seg om tet og slutt! Vi tror hardt!