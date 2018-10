Toppobjekter i V4-lunsjen

Rikard N. Skoglund er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: RJ.Auran/hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Solänget er først ut denne tirsdagen, og her begynner V4-1 kl.12.20. Deretter blir det også lunsj fra Bjerke og Norge. Her starter V5-1 kl.13.40. Momarken står for den norske V65-omgangen, og løpene fra Mysen er i gang kl.18.55. Sist ut denne tirsdagen er Jägersro, og her begynner V65-1 til fast tid kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi liker dagens lunsjomgang til Solänget skarpt, og vi har jobbet frem spennende objekter som skal sørge for en real opptur i lunsjen. Vi anbefaler deg sterkt å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 4 Stenegårds Lotta – Gjorde sitt første løp etter et 13mnd avbrekk sist, og den var knallgod direkte. Avgjorde sikkert med krefter igjen, og det på en meget god tid. Hesten så utrolig fresh/fin ut, og vi virkelig likte det vi fikk se. Har den ikke fått en reaksjon på den innsatsen (enkelte hester overpresterer første gang ut etter lange avbrekk), ja, da er den fort helt klink her. MÅ BARE SPILLES!

V4-2 : 15 Prince Knight – Er et svært spennende objekt, og en hest som bare må prøves. Vi snakker her om en traver som er BETYDELIG bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier. Den gikk PIGG i mål etter sene luker tredje sist. Nest sist dundrer Ulf Ohlsson på utvendig (14,8 f 1000m), og den trakk seg naturligvis noe på oppløpet da. Nå sist gikk den igjen PIGG i mål etter altfor sene luker. Ser ordentlig fin ut, den har vinnerform i kroppen, og den skal bli spennende å se med Rikard Skoglund. BANKER FOR DE HELFREKKE!

V4-3 : 9 Le Chapeau – Er en grunnkapabel hest som har hatt sine problemer de siste årene. Var dog MYE forbedret sist, og den feilet da fra seg en andreplass bak knallgode Antonio America. Er god nok i massevis i omgivelser som dette, og vi prøves oss med den som en helfrekk ide! 7 Hunkydory Degato – Liker denne banen, og den har vunnet 2 av 4 løp her. Formen virker dessuten å være helt strålende, og den var meget solid i nederlaget mot formbomben Under The Counter sist. SKAL MED PÅ ALT!

V4-4 : 12 Arnie’s Best Boy – Er billigere ute nå, og vi tror på en flott mulighet om det bare klaffer litt på veien. Snublet i galopp nest sist, men gikk sterkt i kulissene etter galoppen (14/2000m), og vi gav den et pluss i kanten. På Solvalla sist solgte den seg dyrt, og den holdt på å storskrelle der. Nå er den altså billigere ute, den har vinnerform i kroppen, og den er verdt et forsøk.