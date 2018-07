Toppobjekter til lunsj

En svært innholdsrik torsdag venter, og her finnes det flere STORE høydepunkter. Lindesberg er først ut med deres V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Klosterskogen serverer en strålende V65-jackpotomgang kl.18.55, og det ligger 389 871 ekstra i sekserpotten. Øvrevoll avrunder så torsdagen med en meget utfordrende V65-omgang kl.19.30. Det er også JACKPOT her denne kvelden, og det ligger 279 705 ekstra i sekserpotten.



Lindesberg serverer en knallfin V4-omgang i lunsjen torsdag, og vi har som vanlig jobbet frem mye snadder! Er det kanskje duket for en ny herlig opptur i lunsjen? Sjekk ut følgende:



V4-1 : 3 Falk On Hill – Har en veldig fin oppgave foran seg, og dette kan dreie seg om tet og slutt. Hadde det dreid seg om en kjapp sprint, ja, da hadde vi trodd på en SUPERSJANSE, mens vi over mellomdistanse nøyer oss med å tro ganske hardt. Helena Burman pleier å ha hestene sine på hugget etter pause, og Falk On Hill er nok ikke noe unntak. SPILLES! PS. 5 Knifetown Winner – Er den BESTE hesten i innledningen, men hvordan er det egentlig med stallformen til Nicklas Westerholm? Etter en helt spinnvill start på året med 25-26% seire har denne stallen nå NULL SEIRE de to siste mnd. Hva som er feil der vites ikke, men det er hovedgrunnen til at vi advarer litt mot storfavoritten i innledningen.

V4-2 : 12 Mr Deauville – Er egentlig en VELDIG BRA hest, og for oss er det en gåte at den er uspilt i billige omgivelser som dette. Vær OBS på at denne nest sist feiler fra seg en lav 12-tid/2140ma på oppløpet… Var ikke på topp sist, men etter pause regner vi med at den vil opptre forbedret igjen. Kan ikke få et billigere løp enn dette når det gjelder motstand, og nå som den går ned mange klasser er i hvertfall vi på hugget! PS. 13 Mr Crazed – Har fått to løp i kroppen etter pause, og her er det STORFORM pågang! Satt bom fast sist, og så lekker ut. Kan komme nå, og den skal med på alt!

V4-3 : 15 Global Revenue – Er MILEVIS bedre enn raden, men spillerne liker ikke denne hesten, og ranker den som vanlig langt ut i haugen. På form er den best i feltet, og nå sist spurtet den altså helt KOLOSSALT STERKT fra sisteplass. Hadde vunnet det løpet med et gjesp om kusken hadde vært mer på hugget, og forminntrykket var altså helt rått. Passerte mål med krefter igjen både nest + tredje sist, og den ligger veldig i skorpen. Nå kommer seieren til flotte odds i lukene?

V4-4 : O.M. Easton – Småskummel finale hvor trossalt favoritten er ganske motivert. Den gikk en sterk sisterunde sist (12,6 s 1000m), den utvikler seg fint, og torsdag er den dessuten kuskeplusset med Jepson. Runder til en etterlengtet seier? Skal stå først, men den står ikke alene på de litt større bongene.