Ukestart med godbiter i lunsjen

Per Linderoth er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny innholdsrik uke venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Östersund hvor V4-lunsjen begynner kl.12.20. Om kvelden blir det DERBYKVAL på Bjerke, og her begynner V65-1 kl.18.55. Dagens høydepunkt skjer i Sverige, og det er altså JACKPOT i kveldens V64-omgang. Hele 988 000 ligger ekstra i sekserpotten, og løpene begynner kl.19.30.



Det finnes et par storfavoritter i dagens lunsjomgang til Östersund, men vi er fakta ikke 100% sikker på dem, og spekulerer litt på de større bongene. Flere godbiter er jobbet frem, og vi anbfaler deg å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 9 Aruba Babe – Skummelt innledningsløp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide feilet sist, men nest sist gikk den HELPIGG i mål etter sene luker, og så fakta veldig bra ut for dagen. Gikk med sko sist, mens den gikk skoløs nest sist. Blir det skoløs i lunsjen så er denne SVÆRT SPENNENDE! 4 Yuppie Yolie – Virker å utvikle seg fint, og den gikk et fantastisk løp etter en grov galopp sist. Er kjapp fra start, den er bedre enn grunnlaget sitt, og skal absolutt ikke undervurderes.

V4-2 : 1 Noble Boy – Trodde vi egentlig skulle bli veldig bra, men den har ikke helt innfridd de forventningen som vi hadde til den før dette året. Gikk kun helt OK sist, men møtte da tøff motstand. Gangen før avgjorde den sikkert, mens den ble felt av et blytungt innerspor tredje sist. Er kjapp i vei, den møter riktig motstand, og bør faktisk vinne et løp som dette. Motivert favoritt.

V4-3 : 6 Quality Tilly – Er et langskudd i et ellers ganske fint løp. Var helt strålende i store deler av fjoråret, og imponerte bitvis ved flere anledninger da. Debuterte for sin nye trener sist, men da ble det galopper. På ren grunnkapasitet er den god nok, og dette er en hest som dyktige Magnus Djuse kan skrelle med om den leverer som den skal. Settes helfrekt først. 8 Bestbyarsenal – Vi liker skarpt «dukke» opp på denne. Skuffet riktignok på Bjerke sist hvor den feilet, men er såpass god at den opplagt ikke skal undervurderes.

V4-4 : 2 Peter Highness – Blir knallhardt betrodd i finalen, og det er snakk om en OK traver. Kan muligens få bløffe dette løpet hjem i tet, og vi kjøper den som favoritt. Vi kjøper den dog ikke som GIGAfavoritt, og velger fakta å spekulere litt. 1 Star Quality – Galopperte sist, men var fakta ganske positiv etter hinder på veien nest sist. Virker forbedret skoløs, og fra ryggen til storfavoritten trenger den ikke å være ueffen…