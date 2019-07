Ukestart med superlunsj fra Norge og Sverige

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere. Følgende info ble servert på godbitene:

V65-1 : 7 Virgin Maiden – Småskummelt innledningsløp som ikke er helt lettløst. Vær også OBS på at dette er et forsøk til en finale som kjøres kl.23.45. Vår ide så vi i varmingen sist, og den varmet opp som en klink vinner. WOW, for et inntrykk! I selve løpet pangstartet den fra tillegget, og fikk rygg leder. Der ble den sittende bom fast med vinnerkrefter over mål. Vi likte denne såpass skarpt at den bare må prøves nå!

V65-5 : 5 Tengil Face – Har en meget fin oppgave foran seg her, og vi liker dessuten at den får opp Kevin Oscarsson i «jollen». Tengil Face har gjort flere sterke løp over stayerdistanse, og blitt matchet i ganske tøffe omgivelser. Nå er det relativt billig i mot, og blir den bare ikke fast på innersporet må sjansene være gode. Vi banker på den lille bongen.



En svært innholdsrik uke venter, og her skal vi gjennom flere V75-omganger. Allerede tirsdag venter en praktfull kveld på Jägersro hvor storløpet Hugo Åbergs Memorial kjøres. Her har vi med både Lionel og Gretzky BR fra Norge, og førstepremien i løpet er på svimlende 1,6 millioner! På lørdag blir det V75-moro fra Harstad, og her er det JACKPOT I V75-SPILLET med hele 2 466 078 ekstra i sjuerpotten. Vi gir deg naturligvis fyldige tips til begge disse enorme V75-omgangene.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Bjerke hvor den franske lunsjen begynner kl.12.10. Deretter er det milebanen Tingsryd som disker opp med sin V4-lunsj kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Färjestad avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



I denne saken får du både tipsene på Bjerke samt tipsene til Tingsryd. Til Bjerke skal vi til lukene med følgende:



V5-1 : 5 Alm Norinda – Er veldig formsterk, og den har løftet seg ordentlig på slutten. Spurtet meget sterkt sist etter at det ikke akkurat klaffet helt underveis. Får bare Jens Alm til styringen så kan opplagt dette gå veien, og det til bra odds i lukene. OBS!

V5-2 : 3 Imperium Bo – Spurtet ordentlig fint i kulissene etter hinder på veien sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Er ikke veldig enkel å sveive inn, men mot riktig motstand, og stigende form så trenger den ikke å være helt borte. Eirik Høitomt opp er også et pluss. Settes knepent først.

V5-3 : 4 L’amour Bonanza – Feilet når den ble tatt i sist, og den tapte en del. Kom strålende tilbake, og varslet storform etter pausen. Var nybehandlet før det løpet. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, og den er motivert og tidlig. 3 Dream Builder – Har det blitt MYE feil for på slutten, og den er milevis bedre enn raden. SKAL PASSES!

V5-4 : 10 Irwin B.R. – Var ute på en elendig bane i debuten, men gjorde det bra, og var helt strålende. Er altså etter Bauxite, og det er samme mamma som til Diadora B.R./Ferrari BR. Kan være en ny kanon, og den er motivert. 9 Thai Swagger – Er dog en hest vi også liker svært godt, og måten Tengsareid snakket om denne før debuten sist, ja, det tilsier at den er meget god. Tas med i mot storfavoritten. DOBBELTBANKER!

V5-5 : 4 Hilton BR – Gikk bra etter hinder på veien sist, og formen er stadig bedre enn raden. Er nå ute i billigere omgivelser, og her er sjansene for en seier gode. Plasseres foran 3 Lightning Exclusive. Disse to skiller seg ganske klart ut i finalen.

Her er våre tips til Tingsryd:

V4-1 : 9 Sciacallo O.M. – Er nok den beste hesten på ren kapasitet, men den har hatt store problemer, og kun startet noen få ganger de siste årene. Var dog MEGET positiv etter pause sist, og kom da til mål med litt krefter igjen etter galopp. Burde gå ytterligere frem med det løpet i kroppen, og fra et nydelig smygspor kan fort dette bli veldig riktig. OBS!

V4-2 : 6 Loquito Star – Småskummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Så ut som en klink vinner nest sist, men trakk seg noe oppunder mål, og måtte nøye seg med tredje på en god tid. Sist var det monte, og det bare setter vi en strek over. Duger normalt svært godt i et løp som dette, og den skal med på ALT!

V4-3 : 2 Wisdom Teacher – Har en elendig rad, og trenger ikke å bli veldig mye spilt. Vær dog OBS på at denne fakta var ganske positiv nest sist, og da mot mye bedre hester enn dette. I følge Marcus Lindgren er balansert om, og har fungert ypperlig på den nye balansen i tre jobb før denne oppgaven. Leder hele veien til bra odds i lukene?

V4-4 : 9 Livi Magic – Var oppløftende etter pause sist, og ble altså bare spurtet ned av en smygkjørt konkurrent. Kan fort være forbedret med det løpet i kroppen, den står i en bra rygg fra start, og burde komme fint gjennom på startsiden. SKAL PASSES mot en relativt formløs gjeng!