Ulf fikser cashen på Hagmyren

Ulf Ohlsson var fornøyd da han vant kriterie med Hard Times i fjor. I dag er han høyaktuell i lunsjen på Hagmyren.

Vi avslutter påsken med nok en hektisk og fin travdag. 2. påskedag innledes med en V4-omgang fra Hagmyren, der flere gode hester stiller til start. Dagens høydepunkt er en ny V75-omgang fra Halmstad, og her er innleveringsfrist 15:50. Her i Norge er det Momarken som gjelder, og vi har en flott V65-omgang å se frem til. Frist for spill i V65 er 18:15.



Så lysende ut sist

I V4-1 stiller det kun seks hester til start, og jeg kommer til å bankerspille 6 Hagentoy og Ulf Ohlsson. 7-åringen har rukket å gjøre fem starter hittil i år. Første gang ut var det snakk om et meget tøft løp, og Hagentoy ble kun kjørt innvendig. Dette var kun en gjennomkjøring. Fjerde sist var han god toer bak Above All Ås, men vallaken var fortsatt ganske tung i kroppen. Disse to løpene gjorde meget godt for tredje sist kammet han hjem et V75-løp til snaue 25-ganger pengene. Nest sist ble han kjørt innvendig og fikk aldri åpning og satt fast med godt av krefter spart.

Hesten kom ut i et ganske så billig lunsjløp sist, men så enorm ut og vant veldig enkelt fra dødens. Jeg tror hesten er klart bedre enn hovedopponenten 3 Eder Bob for dagen. Dagens springspor i volten er perfekt da Hagentoy er flink fra start. Her tror jeg på tidlig tet og om han er som sist, taper ikke Hagentoy V4-1. Dagens beste banker for meg.



Objektet kan tukte favoritten

6 Spydo Ö.K kommer til start i V4-2 og blir mitt førstevalg. Det er ikke å ta hardt i om man sier at denne kapasitethesten har skuffet i regi Øystein Tjomsland. Jeg hadde forventet meg mye mer, og derfor er det gledelig å se at hesten har vært meget positiv i to starter på rad. Har spurtet strålende mot tøff motstand to ganger på rad og er ordentlig på gang. Vi vet jo hvilken grunnkapasitet denne hesten innehar. Han ble blant annet fjerde i det norske derbyet for to år siden, og var like god som hester som Ingbest, Galileo og Kleppe Fanden på den tiden. Jeg tror Spydo Ö.K kan slå favoritten 5 Järvsøodin i dag.

Best er bare best?

I V4-3 gjør altså fem av ti hester årsdebut, og det gjør løpet spennende. Mitt førstevalg blir 8 I'm Best. Den Rikard Skoglund trente hesten kommer tilbake etter en pause på fire måneder, og det er fine treningsrapporter på hesten. Jeg likte 4-åringen før pausen. Det så ut som en traver med solid teknikk, som rett og slett ikke var godt nok trent. Tapte kun for Test Pilot tredje sist på Gävle. Mens det så ut som hoppa skulle gå mot en seier nest sist, men ga seg oppunder mål. I den siste starten før pausen møtte hun på ganske gode hester, og ble igjen satset med i tet. Nok en gang ga hun seg litt lett ned oppløpet, men dette viser bare at treneren har ambisjoner med 4-åringen. Jeg håper og tror at 8 I'm Best har tatt vintertreningen bra, og det blir mitt førstevalg.



Vinner fra strek i første?

I V4-4 er jeg nærmest sikker på at 2 Alviano er den beste hesten, men vallaken galopperer ekstremt mye. Den dagen denne hesten legger vekk unotene, tror jeg han kan rade opp seiere i dette grunnlaget. Fjerde sist møtte 7-åringen på ganske gode hester, og så fin ut underveis. Dessverre kom det en kort galopp med 2-300 meter igjen. Han tapte alt fart, og tapte rundt tyve meter. Etterpå hentet han mange lengder på en så god hest som Luksom ned oppløpet. Sistnevnte som var favoritt i et V75-løp senest i går på Romme. Nest sist galopperte Alviano tidlig og hadde 40 meter frem til teten runden igjen. Rett før mål galopperte hesten på nytt, men da var han kun to-tre lengder bak vinneren. I dag setter Rikard Skoglund seg opp, og jeg håper Alviano holder seg til trav underveis for da er det snakk om en solid vinnersjanse. Derfor prøver jeg meg på en frekk variant og banker hester i DD-spillet.



