Utfordrende V4-omgang til lunsj

Johan Untersteiner er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

En innholdsrik tirsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter som vanlig i Sverige, og V4-lunsjen til Mantorp er i gang kl.12.20. Deretter skal vi til Ålborg kl.17.30 hvor en knallfin V5-omgang venter på galoppen. Forus står for V65-omgangen denne kvelden, og det til fast tid kl.18.55. Axevalla avrunder tirsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Tirsdagens lunsjomgang fra Sverige er utfordrende, og det er et ordentlig solid potensial i denne omgangen. Vi har jobbet frem helfrekke objekter, og jakter i tillegg med frekke bonger. Gå ikke glipp av følgende til Mantorp:



V4-1 : 5 Mr Creation – Kom ut etter sykdom sist, og den var tung i kroppen. Gikk uansett fullt godkjent i et løp hvor det ikke akkurat klaffet spesielt godt underveis. Ventes kraftig forbedret til dagens oppgave, den er lynrask fra start, og dessuten solid kuskeplusset med Rikard N. Skoglund. Motstanden er også den riktige, og den skal helt klart passes i et ellers veldig jevnt innledningsløp.

V4-2 : 7 Ipomea – Har stor fart i kroppen sin, men er nok avhengig av å bli kjørt i rygger om den skal vinne. Nest sist åpnet den altså første 1000m på 13,5, og holdt meget bra til andre. Nå sist fikk den sjansen for sent fra rygg leder, og var nok ikke helt bunnskrapt i målgangen. Virker å utvikle seg fint, og mot en relativt overkommelig gjeng skal den passes.

V4-3 : 12 Share Market – Her er det kusk i mot, men fungerer bare denne hesten som den skal, ja, da blir den skummel for noen og enhver. Feilet seg bort fra et trangt spor i volten sist, og havnet en bra bit bak feltet. Kom via fjerdespor med langt frem ca 300m fra mål, og leverte en bunnsolid avslutning ute i banen. Fungerte også betydelig bedre enn hva den gjorde nest sist. KAN SKRELLE!

V4-4 : 8 Leonas Sami – Spennende finale hvor vår ide ikke er mye spilt. Har fått noen løp i kroppen etter at den har hatt sine problemer, og sist var den STOR i nederlaget. Havnet da i sporene innledningsvis, kom ingen steder, og ble etter hvert bakket ned sist innvendig. Angrep igjen ca 400m fra mål, og den spurtet sterkt (11,9 s 800m). Sporet trekker ned, men på ren kapasitet er denne god nok. OBS!