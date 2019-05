V4-lunsj fra Sverige med et solid potensial

Claes Sjöström er aktuell i lunsjen tirsdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny

Visby åpner denne tirsdagen med en svært spennende V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Momarken hvor V65-1 begynner kl.18.55. Dagens høydepunkt skjer i Sverige hvor det altså er JACKPOT I V64-SPILLET, og det ligger hele 1 390 431 ekstra i sekserpotten. V64-1 TIL ESKILSTUNA ER I GANG KL.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Lunsjomgangen til Visby denne tirsdagen er det et SOLID potensial i, og dette er en omgang som normalt skal gi veldig godt betalt. Vi spiller uten banker, og jakter storcashen med følgende godbiter:



V4-1 : 7 Kyrkebys Rut – Er best, og den har en flott mulighet i innledningen. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og etter at det ble helt feil nest sist så ble den sittende fast med krefter i langt tøffere omgivelser sist. Gikk da 14,4/2640ma på et meget bra sett. Claes Sjöström har Visby som sin egen lekegrind, og det er en kusk som ofte gjør det svært skarpt på den banen. BANKER FOR DE FREKKE! PS. 10 Dino Dollar – Er betydelig bedre enn raden, og har kommet til mål med krefter igjen to ganger på rappen. Kan storskrelle med flyt!

V4-2 : 6 Jenny Countach – Føk til tet fra tillegget sist, ble kanskje noe i piggeste laget, dro unna med flere lengder mot siste sving, men fikk det på oppløpet. Var dog klart bra på en krevende bane. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, den er fort ytterligere forbedret til denne starten, og i billige omgivelser som dette burde den duge godt. OBS!

V4-3 : 4 Maharania Jons – Har sett ekstremt formsterk ut etter pause, og vi tror på en flott mulighet nå. Var ikke langt bak en såpass god hest som Mega Star sist, og det etter å ha gjort MYE grovjobb selv. Gangen før avsluttet den strålende etter et passivt opplegg, og kom til mål med krefter igjen. MÅ BARE PRØVES!

V4-4 : 4 Chikorita Jons – Er en ung hoppe som utvikler seg helt strålende, og den har vært veldig god i årets to første løp. Avgjorde lekende lett på en dårlig bane sist, og kom til mål med MYE krefter igjen da. Gangen før satt den i dårlige rygger, men spurtet voldsomt når den fikk lukene. Kommer her ut i et dårlig løp, og går den som i årets to første løp må sjansene være store. SPILLES!