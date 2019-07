V4-lunsj med et mulig supersjokk

Stuve Sky og kusk Vidar Hop. Tirsdag kjører Kaj Widell. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde.

Lerum med systemfullklaff på Leangen 15. juli!

Undertegnede kom dessverre ikke helt i mål på de flate bongene hvor bankeren Vill Solen (V65-3) tapte. Systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt imidlertid som et skudd, og betalte ut brukbare Kr.12 519,-. Etosha Boko (2-valg) innfridde som en ordentlig godbit, og den ble faktisk banket på den minste bongen.

Hagmyren sparker i gang tirsdagen med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Momarken, og her begynner V65-1 til fast tid kl.18.55. Jägersro avrunder tirsdagen, og V64-omgangen starter noe senere enn vanlig, nemlig kl.20.05.

Hagmyren står for dagens V4-lunsj, og det er noen store favoritter med i denne omgangen. Vi skal prøve å felle det som kanskje blir dagens tyngste, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 1 Granetta – Er på vei mot storformen, og den vant veldig enkelt sist. Matches nok mot SM i Sverige, men skal uansett kjøres i tet i et såpass billig løp som dette? Har en stor sjanse om den leverer på sitt beste, og dette er en veldig motivert favoritt. VI TROR HARDT!

V4-2 : 1 Give Me Ten – Tet og slutt? Ja, vi er veldig inne på akkurat det, og spesielt om kusken prikker starten. Er normalt veldig kjapp i vei, og mot en veldig overkommelig motstand ser dette dønn riktig ut på forhånd. Må bare prøves som et herlig frekt objekt! Er en banker for de frekke!

V4-3 : 1 Stuve Sky – Har vært et eventyr etter den kom til Sverige, og den har virkelig levert varene. Vant også veldig enkelt sist den var ute, og formen skal være bra. Vi er dog noe usikker på hvordan den vil håndtere dagens baneforhold (meldt et veldig regnvær), og med tanke på hvor hardt den blir betrodd så finner vi litt verdi i å spekulere. 7 Kavata som var brenngod sist er opplagt på bongen om man spekulerer. Det er også supersjokket 6 Can Svea som er milevis bedre enn raden. Gikk et enormt løp etter grov galopp nest sist, mens den kom strålende tilbake i kulissene etter galopp også sist.

V4-4 : 2 Ajlexes Leif – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og nå er storformen på plass? Ble sittende bom fast med vinnerkrefter sist, og inntrykket var meget bra. Dette er i bunn og grunn en bra hest i grunnlaget, og den kan nok ikke få et spesielt mye bedre løp enn dette. Klar tipsener i et ellers vidåpent oppgjør.