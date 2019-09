V4-lunsj med to mulige sjokk på menyen

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En ny innholdsrik uke er i vente for vi som elsker å spille på trav og galopp. Det store HØYDEPUNKTET denne uken skjer på lørdag hvor det altså er JACKPOT i V75-spillet på Sørlandet. Hele 2 450 067 ligger ekstra i sjuerpotten, og undertegnede er litt EKSTRA PÅ HUGGET siden det er snakk om hjemmebanen Sørlandet.

Når det gjelder mandagen så begynner moroa som vanlig kl.12.20 med lunsj til Hagmyren. Leangen står for V65-omgangen fra Norge, og da med start kl.18.55. Färjestad er sist ut kl.19.30, og det er her dagens høydepunkt skjer. Det er nemlig JACKPOT I V64-SPILLET, og det ligger hele 1 221 755 ekstra i sekserpotten.

Hagmyren sparker i gang en ny uke, og det gjør de med en flott V4-omgang til lunsj. Det er ganske bra kvalitet på løpene, og her skal vi være med å kjempe om en deilig opptur direkte. Gå ikke glipp av følgende snadder:

V4-1 : 6 Everest Sisu – Har vært helt enormt bra på slutten, og har virkelig imponert oss. Gikk 12,7 fra dødens sist, og var STOR i nederlaget. Her burde den kunne få overta teten gratis, for hvem vil vel ha denne tøffingen trykkende utvendig her? Favoritten er veldig motivert i innledningsløpet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

V4-2 : 2 Caesar’s Dream – Fullførte klart bra sist, og formen virker slett ikke verst. Dukker nå opp mot en særdeles overkommelig gjeng, og skjer det ikke noe spesielt underveis så tar Caesar’s Dream seg av et løp som dette. Sporet har den dessuten normalt ikke noen problemer med. Er en banker for de som ønsker å gå tynt/spille samlebonger.

V4-3 : 11 Norrskens Kongen – Dette er en veldig fin «kalding» som dukker opp etter en lengre pause. Den debuterer dessuten for Per Linderoth, og står også helt riktig inne i dette løpet grunnlagsmessig. Er god nok på ren kapasitet, og det er første gangen ut man skal spille hester som dette. Neste gang kan de nemlig være «oppbrukt». Vår knepne favoritt i et ellers svært spennende kaldblodsløp.

V4-4 : 2 Forsman – Dette kan være en for de som fisker litt på dypet. Fikk aldri skikkelig fritt frem nest sist, og da møtte den bedre hester enn dette. Nå sist fikk den heller aldri sjansen, og igjen kom den til mål med krefter igjen. Sporet trekker ned, men denne virker såpass formsterk at den skal tas på alvor. Vår frekke ide! 1 Al’s Charmy Flicka – Kom til mål med krefter igjen sist, og den er bedre enn raden. Skulle Per Linderoth greie å holde opp føringen her, ja, da kan fakta dette være over. Skal med på alt!