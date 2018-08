V4-omgang med stort potensial

Kaj Widell er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Lerum med lunsjfest til Åmål 27. august!

Det ble servert knallsterke løp i lunsjen denne mandagen, og absolutt ALT satt. V4-bongen på Kr.192 betalte ut Kr.706,-, mens det minste V4-forslaget på Kr.200 betalte ut Kr.2 110,-. Mye av nøkkelen for å gjøre det bra i lunsjen var Elma's Rose (4-valg) i V4-4/DD-2. Den stod imidlertid først på vår rank, og følgende info ble servert: V4-4 : 6 Elma’s Rose – Flott finale med flere formsterke hester. Draget vårt blir ikke tatt helt på alvor, og når vi la ut tipset hadde den 5,4% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at Elma’s Rose er ekstremt formtoppet, den er bedre enn raden, og sist spurtet den SYLVASST nedover oppløpet (10 s 400m). Hadde full fart over mål, og den hadde vunnet det løpet med litt bedre flyt. MÅ PASSES NÅ!

Hagmyren er først ut denne tirsdagen, og her skal vi prøve å følge opp de sterke tipsene som ble servert til lunsj mandag. V4-1 starter til fast tid, kl.12.20. Deretter skal vi til landets hovedbane, Bjerke. Her fortsetter forsøkene til storløpene neste helg, og i kveld er det 3-åringene som skal ut. V65-1 er i gang kl.18.55. Solvalla avrunder tirsdagen med sitt herlige V64-spill, og her begynner V64-1 kl.19.30.







PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen Hagmyren byr på en herlig V4-lunsj denne tirsdagen, og dette er alt annet enn enkelt. Fire 15-hesters felt, lav klasse, og det vil overraske oss om det ikke gir godt betalt. Mandag gjorde vi rent bord i lunsjen, og vi har klare ambisjoner om å følge opp denne tirsdagen. Sjekk ut følgende: V4-1 : 1 Bolshoi – Det er elendig klasse på innledningsløpet, og her trenger man ikke være veldig god for å vinne. Vårt soleklare objekt i dette løpet kan også være en småfrekk banker. Bolshoi har nemlig kommet inn på stallen til meget flinke Oskar Kylin Blom, og vi har sett han forbedre hester før i år. Her har han fått inn en helt OK traver som gikk 17,5/2140mv på en krevende bane nest sist. På en kjapp sprint går den nok ned mot 16,0 alle dager i uken, og dette kan være en klink vinner direkte. Tet, og slutt?

V4-2 : 1 Klack Gidde – Småskummelt kaldblodsløp hvor de fleste er ustabile, og galoppen aldri langt unna. Vår ide er alt annet enn travsikker, men den er stadig MYE bedre enn raden, og dette er en veldig riktig oppgave for den. Den var meget god over 3140mv fjerde sist, og stayerdistanse er kun et pluss. Vinner feilfritt?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 14 Victor Ruda – Er i en helt hysterisk form, og den fortjener virkelig en seier. Gikk 10 s 400m etter et passivt opplegg nest sist, mens den gjør en ENORM sisterunde sist, spurter strålende, og er kun ytterst knepent slått av knallgode hester. Tesio vant det løpet… Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og med flyt spurter den fort ned alt. SPILLES! PS. 10 Tyron Power – Er betydelig bedre enn raden, og den skal ikke undervurderes. Var tapper i nederlaget nest sist, mens den nå sist går knallsterkt i kulissene etter en grov galopp (13,2 s 1900m). Er på vei mot storformen, og nå kommer seieren?

V4-4 : 6 Viva Frontline – Har en drømmeoppgave i finalen, og dette kan utmerket dreie seg om tidlig tet og slutt. Nest sist jogget den altså 13,4/1640ma, og dette er en hoppe med stor fart i kroppen sin. Er LYNRASK ut på volte, og henter den en lengde på 1 Harryet Hazelaar så er fort dette løpet over. SPILLES!