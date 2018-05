V4-torsdag fra Bro Park

Andreas Tapia Dalbark (som her vinner med Stuckinamoment på Øvrevoll) rir Nettavisens luring i V4-3 på Bro Park torsdag . Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Kristi Himmelfartsdag er definitivt ikke noen hviledag for verken travsporten eller galoppsporten. Det er høy aktivitet og torsdagen innledes med V4-trav fra Boden allerede kl 11.10. Deretter er det både V4-lunsj på Bergsåker og V4-galopp lunsj på Bro Park med spillestopp hhv 12.45 og 12.50. Haugaland travpark byr deretter på både V4 og V5-omgang. Torsdag ettermiddag er det så klart for V64-trav fra Jägersro, før Klosterskogen runder av torsdagen med internasjonal V65-omgang torsdag kveld.

I denne artikkelen skal det dog handle om V4-løpene på Bro Park. Som altså starter allerede kl 12.50.

Det er lagt opp til en rekke aktiviteter på Bro Park torsdag, i tillegg til fem galoppløp.

Bra lås i V4-1

I V4-1 har vi god tro på duoen 9 Grimeford Lane og 6 Marta. Førstnevnte er trolig mest interessant for spillerne. Men vi tror distansen er klart mer passende nå, og vi lanserer ham først.

I V4-3 skal tre hester være et soleklart lås. 3 Sambaheat og 4 Heavenly Pulse er i årgangseliten, men ryktene går om 2 Street War om sterke treningsjobber. De to øvrige avdelingene er langt mer åpne, og det kan bli en bra utbetaling for fire rette.