Vi ganger opp i V4-lunsjen

Magnus Jakobsson er aktuell i lunsjen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Lerum med lukefest i lunsjen 6. april - Kr.240 ble til Kr.12 405,-!

Tipsene sitter veldig bra for tiden, og undertegnede hadde en ny stor dag på travbanen fredag! I lunsjen til Örebro ble nemlig lukene tømt, og vi håper du var med på spillfesten! I V65-spillet ble det fullklaff for vår største V65-bong på Kr.1 944, og den betalte ut meget solide Kr.60 906,-. I V4-spillet satt alt, og her betalte vår minste bong på Kr.240 ut herlige Kr.12 405,-. På Eksperten ble det naturligvis fullklaff for samtlige V4-bonger.



Lerum med nye fulltreffere - denne gangen på Solvalla 3. april!

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten denne tirsdagen. Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.



Lerum med lukefest på Forus 27. mars – Kr.960 ble til Kr.14 750!

Det ble servert SVÆRT STERKE tips til Forus denne tirsdagen, og det ble en herlig opptur i både V65 + V5-spillet! På vår store V65-bong med en innleveringspris på Kr.960 var storskrellene You Love (4,3%) + Vestpol Il (2,1%) begge med. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.14 750,-. I V5-spillet ble det også fullklaff for vår store bong. Den kostet Kr.1 170, og betalte ut Kr.9 260,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-tipsene våre til lunsj satt igjen knallbra sist uke, og høydepunktet kom fredag hvor den lille bongen på Kr.240 betalte ut Kr.12 405,-. Vi tror ikke på slike kroner i dagens lunsjomgang til Rättvik, men vi ganger opp bongene, og ser ikke bort fra at det kan bli fine kroner likevel. Ola Montana (V4-2) er dagens beste banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 5 Rasmus Karma – Innledningsløpet er SVÆRT åpent, og det finnes en rekke hester som fakta kan vinne dette. Vår ide er på vei mot formen igjen, og den gikk et helt strålende løp etter grov galopp sist. Spurtet fint i kulissene tilslutt, og den kom til mål med litt krefter igjen. Har en flott sjanse i en feilfri utgave, og den MÅ med på alt.

V4-2 : 7 Ola Montana – Er i en egen klasse her, og selv om det dreier seg om en årsdebut så må sjansene være KNALLGODE! Har gjort 14 løp for Nikclas Westerholm, og det har altså blitt 9 seire. Nicklas er medeier i hesten, og vi tror aldri at han hadde tatt denne ut etter pause om den ikke var «klar» for å levere direkte. Taper ikke dette om alt går riktig for seg, og det er snakk om en motivert storfavoritt.

V4-3 : 3 Xanthis Business – På ren utregning er denne klink. I årsdebuten sist er den altså kun en halv lengde bak Sir Q.C. over mål, og den var heller ikke tom da. Hadde man plassert Sir Q.C. inn i dette feltet så hadde det dreid seg om en 90%er. Xanthis Business har ikke vært helt 100% etter det siste løpet, og den er behandlet. Vi regner med at den er i flott skikk når den nå kommer ut igjen, og det må dreie seg om en stor sjanse for tet og slutt! Klar DD-banker!

V4-4 : 11 Global Unprotected – Lyser det stor klasse av, og den har vært smellfin i årets to første løp. Man kan også høre på Magnus Jakobsson at han føler at dette er noe helt spesielt. Nå skal den gå bakfra, men det er normalt sett ikke noe problem. Blåser inn til seier? PS. 1 Cooper Sisu – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og sist satt den bom fast i seiersløpet til storfavoritten. Inntrykket var MEGET bra, og fra tet trenger den ikke å bli enkel å slå…