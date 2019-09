Vi ganger opp i V4-lunsjen

Peter Untersteiner er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

En særdeles innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Vi skal først til Halmstad denne torsdagen, og her er V4-omgangen i gang kl.12.20. Deretter blir det også en lunsj på undertegnedes hjemmebane. V5-lunsjen til Sørlandet begynner kl.13.40. Øvrevoll er først ut om kvelden, og moroa på galoppen starter til fast tid kl.18.30. Gävle byr så på sin V64-omgang kl.19.30, mens Bergen avrunder med en herlig V65-omgang kl.19.35.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Undertegnede serverte KNALLSTERKE V64-tips til løpene fra Eskilstuna tirsdag, og der var vi veldig nærme de helt store kronene! Francisfromheaven (2,3% - 8-valg) supersjokket i V64-2, men sjekket du vår info? Vi ranket den nemlig først, og topp info ble gitt! V64-bongen til Kr.480 inneholdt 4x5 riktige pluss en rekke firere, og betalte ut meget fine Kr.4 568,-.

Torsdag fortsetter jakten på tusenlappene, og i lunsjen til Halmstad byr vi på følgende:

V4-1 : 6 Sato – Er den helt overlegent beste hesten i innledningsløpet, og er bare formen sånn noenlunde på plass etter oppholdet så tror vi ikke den taper et løp som dette. Vær også OBS på at den har en seier lengst opp i raden, og skulle den ikke vinne her, ja, da mister den mange poeng. Vi tror på en STOR sjanse, og plasserer favoritten soleklart først.

Dagens beste banker:

V4-2 : 2 Mellby Gueard – Har virkelig funnet storformen, og den må ha en STOR sjanse i et løp som dette. Den var klin overlegen fra tet nest sist, mens den kom til mål med krefter igjen etter veldig sene luker sist. Her blir det normalt gratis tet, og siden er dette hesten å slå. VI TROR HARDT på tet og slutt!

V4-3 : 9 Countdown Fougett – Her kan naturligvis 2 Valour Kronos (satt bom fast sist) lede hele veien, men vi stoler ikke 100% på den, og velger å spekulere litt. Vår ide er «ALLTID» god etter opphold, den er SYLVASS på speed, og står jo i drømmesporet her. Blir det bare litt tempo på forestillingen så er denne supergiftig på speed, og den er veldig spennende som altfor lite spilt. Er verdt et forsøk mot favoritten.

V4-4 : 7 Martin De Bos – To hester gjør opp i finalen. Favoritten er motivert, og knallgod! Var meget god i nederlaget sist, men har altså hatt en pause etter det løpet. Petri Puro pleier aldri å ta ut hestene uten at de er skikkelig i orden, og her skal man også være OBS på at den mister en seier øverst i raden om den ikke leverer. Det tror vi bestemt den gjør, og iler til med tipsnikken. 10 Niky Flax plukkes med som den eneste i mot. Dobbeltbanker!