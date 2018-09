Vi går i mot dagens største favoritt

Peter Ingves er aktuell under lunsjtravet på Kalmar. Foto: Øyvind Brusletten/ hesteguiden.com

Tirsdagen har kommet, og vi legger mandagen bak oss. Flere drag satt i går, men det ble ingen minnerik dag med tanke på innspilte kroner. Vi begynner opp som vanlig med en internasjonal V4-omgang fra Sverige. Kalmar er vertskap for dagens omgang, som tar til 12:20. Deretter er det Bro Park som fortsetter ballet. Her begynner V4-spillet 17:30. Man kan og delta i V5-spillet som starter 19:15. Dagens norske bane er Forus, og V65-bongene må være inne før 18:55. Kveldens klare høydepunkt er uansett Solvalla. Hele 1 384 459 kroner ekstra ligger i sekserpotten. Det er med andre ord solide betingelser. 19:30 må spill leveres her!

Strålende V75-fulltreffer på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle! Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.

Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte følgende info:

V75-5 : 5 La Diva Rossi – Er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som virkelig har tent til for sin nye trener Linda Pulkkinen. Var tapper etter et upassende opplegg nest sist, mens den vant enkelt fra tet sist. Er lynrask fra start, og skulle denne komme seg foran, ja, da har den form til å overraske. OBS!

Bra V75-klaff på Klosterskogen 1. september

Lørdag ble det fullklaff for 26 Siste info V75-bonger på Klosterskogen for Leirvåg. De billigste bongene kostet kr 900 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200/ti andeler a kr.100), og disse betalte ut kr 4 895 hver seg. Alle disse bongene hadde også markert for 7 Bleeding Heart i V75-7 (markert på 5,2 prosent) som tapte på målfoto mot 2. valget 2 Soros Kronos markert på 15,9 prosent). Sju rette med Bleeding Heart hadde betalt 9 199 kr, mens det nå ble 3 797 med Soros Kronos.

Nå ser vi fremover og tenker V4-lunsj i Sverige. Vi har følgende å by på:

V4-4: 2 Farmer Jack. Dette er snakk om en meget god vinnersjanse. For det første så tror jeg hesten er tidlig å finne i tet. Verken 1 Sobel Jocke eller 6 Fidagu U.R har vist form den siste tiden, og begge disse er, tror jeg, mer enn nok fornøyd med ryggen på min banker underveis. Farmer Jack fikk et tøft løp på Tingsryd nest sist. Ble da sendt frem til dødens tidlig. Derfra avgjorde Fredrik Persson sin traver enkelt.

Dette er en traver som er vant med å møte tøffe hester, og gå i V75-løp. Nå sist ble han femte i et løp som ble vunnet av gode Exclamation Mark. Ural, Arctic Lover og Pikachu Fcae var og med. I et løp som dagens skal det normalt sett dreie seg om tet og slutt. Jeg har ikke funnet en formsterk konkurrent som skremmer. Jeg mener dette er en vinner og går all in i begge spillformer.

V4-1: I den første avdelingen så blir Conrad Lugauer sin 3 Super Steve veldig mye spilt. Faktisk så er hesten en 70-prosenter i morgentimene tirsdag. Det er for mye og på ingen måte spillbart. Nå blir den nok ikke en 70-prosenter, men som stor favoritt går jeg i mot. Hadde dette vært en kanon hadde vallaken vunnet både tredje sist og nest sist. Særlig nest sist, da alt ble rett underveis. Nå sist på Åby var han overlegen, men det var ekstremt billig motstand.

Hesten som er spennende i den første avdelingen er uten tvil 7 Quick Right. Inntrykket på denne sist var voldsomt. Hingsten fikk et fint løp, men etter 12,5 siste 800 metrene var han klin overlegen. Og ikke nok med det, inntrykket var gedigent. Hesten var ikke i nærheten av å være sliten. Femte sist satt hesten fast for lenge i et løp som ble vunnet av Night Brodde foran Chuck Matto. Dette inntrykket var, i mine øyne, klart bedre enn favoritten sist. Denne står ikke noe tilbake for favoritten og må regnes som favoritt. Jeg har tro på denne, og med tanke på prosentene på favoritten, så er Quick Right en utgang for dere som spiller samlebonger eller faktor.

V4-2: 7 Marjons Julle. Den andre avdelingen i V4-spillet er mildt sagt en spillenøtt. Objektet kommer fra tyve meter tillegg, og står i andrespor i volten. Denne hesten er i svært god form for tiden. Juliano Star-sønnen sitter bom fast tredje sist og så helt rå ut. Nest sist spurter hingsten strålende til tredjeplassen bak to gode hester i Mega Star og Lady Youline. En meget god innsats. Nå sist møttehan ganske hyggelig motstand på Tingsryd, men leverte en finfin avslutning. Den mørkbrune hingsten slet litt med travet i begynnelsen av oppløpet, men da kusken fikk kjørt for fullt, så fikk han virkelig opp farten. Passes som en 7-prosenter denne her!

V4-3: 5 Designlight. Denne 9-åringen returnerer etter en pause på godt over tre måneder. Hun er god denne traveren, noe hun viste med løpet sist før pausen. Ble da fjerde og fulgte veldig gode hester til mål. Quiz Töll og Tour Knight var tvillingen i løpet. Rett bak der satt Designlight. Hoppa er veldig rask fra start, og om kusken vil tror jeg hun kan blåse til tet fra dagens spor. Favoritten 6 Pearl Face er og hyggelig ut bak bilen, og kan være tidlig fremme for å teste. Enten, slik jeg ser det, blir det tet eller rygg leder for Designlight. Da er hoppa veldig aktuell i dette løpet. En 7-prosenter i morgentimene og det er spillbart. Motivert objekt!